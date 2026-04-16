マザリが4月14日、EX THEATER ROPPONGIにて、全国ツアー＜マザリ 二○二六年 七大都市単独巡礼「呪物崇拝見世物花屋敷」＞のファイナル公演を開催。本公演を含め、全公演ソールドアウトでツアーの幕を閉じた。

終演後にはバンドセット東名阪ツアー＜呪奏巡業 -獄彩-＞の開催決定をはじめとした4つの「重大告知」がされた。各詳細情報は追々発表となるので、マザリオフィシャルXをチェックしてほしい。

そして、ツアーのチケット最速抽選先行はローソンチケットにて現在受付中。

◆ ◆ ◆

【重大告知】

1）オリジナル浴衣製作決定 気鋭の着物ブランド「iroca」とコラボ

マザリメンバー考案によるオリジナル浴衣を製作、販売。

5月29日（金）に完成御披露目＆受注イベントを都内某所にて開催。

https://x.com/iroca_jp

2）京都の宿泊施設「不思議な宿」とコラボ

斬新な体験ができると話題の宿「不思議な宿」にて、マザリコラボルームが誕生。

https://x.com/fushiginayado

3）マザリ公式ブック『混』発刊

マザリ初となるオフィシャルブックをこの夏、リットーミュージックより発刊。

https://www.rittor-music.co.jp

4）東名阪バンドセットツアー開催

バンドセットでの待望のツアーを開催。バンドメンバーは後日発表。

◆ ◆ ◆

＜二〇二六年 東名阪バンドセットツアー『呪奏巡業 -獄彩-』＞

《大阪編》

8月4日（火）

大阪・BIGCAT

（問）キョードー大阪 《名古屋編》

八月十九（水）

名古屋・DIAMOND HALL

（問）サンデーフォークプロモーション 《東京・ファイナル編》

八月二十四日（月）

東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

（問）ディスクガレージ ＜全会場共通＞

開場/開場 18:00/19:00 ・チケット料金

優先入場：5,000円（税込）+1Drink

一般：4,000円（税込）+1Drink

女性：3,000円（税込）+1Drink

当日券：4,500円（税込）+1Drink [入場順] 優先 → 一般 → 女性 → 当日 最速抽選先行（4月19日23:59まで）

https://l-tike.com/st1/mazari2026bst/

◆マザリ オフィシャルX