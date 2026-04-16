マザリ、全国ツアー＜呪物崇拝見世物花屋敷＞閉幕。バンドセットツアー開催など４つの重大告知
マザリが4月14日、EX THEATER ROPPONGIにて、全国ツアー＜マザリ 二○二六年 七大都市単独巡礼「呪物崇拝見世物花屋敷」＞のファイナル公演を開催。本公演を含め、全公演ソールドアウトでツアーの幕を閉じた。
終演後にはバンドセット東名阪ツアー＜呪奏巡業 -獄彩-＞の開催決定をはじめとした4つの「重大告知」がされた。各詳細情報は追々発表となるので、マザリオフィシャルXをチェックしてほしい。
そして、ツアーのチケット最速抽選先行はローソンチケットにて現在受付中。
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【重大告知】
1）オリジナル浴衣製作決定 気鋭の着物ブランド「iroca」とコラボ
マザリメンバー考案によるオリジナル浴衣を製作、販売。
5月29日（金）に完成御披露目＆受注イベントを都内某所にて開催。
https://x.com/iroca_jp
2）京都の宿泊施設「不思議な宿」とコラボ
斬新な体験ができると話題の宿「不思議な宿」にて、マザリコラボルームが誕生。
https://x.com/fushiginayado
3）マザリ公式ブック『混』発刊
マザリ初となるオフィシャルブックをこの夏、リットーミュージックより発刊。
https://www.rittor-music.co.jp
4）東名阪バンドセットツアー開催
バンドセットでの待望のツアーを開催。バンドメンバーは後日発表。
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＜二〇二六年 東名阪バンドセットツアー『呪奏巡業 -獄彩-』＞
《大阪編》
8月4日（火）
大阪・BIGCAT
（問）キョードー大阪
《名古屋編》
八月十九（水）
名古屋・DIAMOND HALL
（問）サンデーフォークプロモーション
《東京・ファイナル編》
八月二十四日（月）
東京・Zepp DiverCity(TOKYO)
（問）ディスクガレージ
＜全会場共通＞
開場/開場 18:00/19:00
・チケット料金
優先入場：5,000円（税込）+1Drink
一般：4,000円（税込）+1Drink
女性：3,000円（税込）+1Drink
当日券：4,500円（税込）+1Drink
[入場順] 優先 → 一般 → 女性 → 当日
最速抽選先行（4月19日23:59まで）
https://l-tike.com/st1/mazari2026bst/
◆マザリ オフィシャルX