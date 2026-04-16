日本は別格…イングランド人指揮官が“証言”。中国の発展を願う「進むべき方向性を定め、努力を重ねて」【U-20女子アジア杯】
U-20日本女子代表は現地４月15日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの準決勝で中国と対戦。開始５分で板村真央が先制点を奪うと、24分には福島望愛がFKで追加点を挙げ、２−０で快勝した。
一方、中国は必死に反撃したが、GK岩崎有波の好守にも遭い、完封負けを喫した。アジアサッカー連盟の公式サイトによれば、同国を率いるイングランド人指揮官コリン・ベルは、確かな強さを発揮したヤングなでしこについて、次のように語った。
「相手の立ち上がりが非常に速く、我々は低い位置での守備を強いられた。それは我々が望んでいた形ではなかった。あの序盤のプレッシャーの中で、私たちは動かされ、走らされた。彼女たちは非常に素早く、私たちは嵐が過ぎ去るのを耐えようとした」
中国はグループステージを全勝で突破。続くウズベキスタン戦は２−１で勝利を収めていたなか、日本は全くの別レベルだと感じたようだ。
「今日対戦したチームは、世界屈指とは言わないまでも、アジア屈指の強豪だ。トップクラスと対戦すれば、負けることがあるのは当然だ。サッカーの能力とは、試合の理解力、判断力、実行力だ。現時点で、日本はこの３つの面で私たちより上にいる。今後数年のうちに、中国が自分たちの進むべき方向性を定め、特にサッカーの理解力や試合の展開といった分野で努力を重ねてくれるよう願っている」
なお、18日に行なわれる決勝は日本と北朝鮮が激突。このカードは５大会連続で、前回は北朝鮮が優勝し、それ以前は日本が３連覇している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
一方、中国は必死に反撃したが、GK岩崎有波の好守にも遭い、完封負けを喫した。アジアサッカー連盟の公式サイトによれば、同国を率いるイングランド人指揮官コリン・ベルは、確かな強さを発揮したヤングなでしこについて、次のように語った。
中国はグループステージを全勝で突破。続くウズベキスタン戦は２−１で勝利を収めていたなか、日本は全くの別レベルだと感じたようだ。
「今日対戦したチームは、世界屈指とは言わないまでも、アジア屈指の強豪だ。トップクラスと対戦すれば、負けることがあるのは当然だ。サッカーの能力とは、試合の理解力、判断力、実行力だ。現時点で、日本はこの３つの面で私たちより上にいる。今後数年のうちに、中国が自分たちの進むべき方向性を定め、特にサッカーの理解力や試合の展開といった分野で努力を重ねてくれるよう願っている」
なお、18日に行なわれる決勝は日本と北朝鮮が激突。このカードは５大会連続で、前回は北朝鮮が優勝し、それ以前は日本が３連覇している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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