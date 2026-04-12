「元のレベルが高すぎる」トヨタ・プログレ前期と後期を徹底比較！滑らかな直6エンジンこそ至高
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自動車ジャーナリストのGocar氏が運営するYouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」が、「【小さな高級車プログレ比較】前期と後期はどう違う？山本衿奈と徹底試乗｜トヨタ プログレ」と題した動画を公開した。動画では、トヨタの小さな高級車「プログレ」の前期型と後期型を用意し、両車のマニアックな違いや乗り心地を徹底的に比較検証している。
動画には、前期型（NC250）オーナーであるGocar氏に加え、後期型の特別仕様車（NC250 プライムセレクション）オーナーのコペ林氏と、山本衿奈氏が出演。まずは基本スペックの違いとして、後期型から直噴のD-4エンジンが採用され、トランスミッションが4速ATから5速ATへ変更されたことで、燃費とパワーの向上が図られた点が解説された。
続いてエクステリアとインテリアの比較では、フロントグリルやテールランプの意匠、トランクの取っ手の形状など、細かすぎる「間違い探し」のような変更点で盛り上がる一幕も。さらに、インテリアでは後期型に採用されたヌバック調ニットシートの手触りに、山本氏も「すごい滑らか。見た目も光沢があってお上品」と驚きの声を上げた。
後半では、両車に順番に試乗して乗り心地を確かめる。前期型の試乗では、直列6気筒エンジンの滑らかな回転フィールに、コペ林氏が「ゆったりふわっと優しく行く感じ。最高ですね」と絶賛。後席の山本氏も「気分はマダム」とリラックスした様子を見せた。続く後期型の試乗では、Gocar氏が「こっちの方が乗り心地が良い」とこぼす場面もあったが、装着しているプレミアムタイヤの影響が大きいことが推測された。コペ林氏は「元のレベルが高すぎて、ちょっとの差に気付かない」と語り、プログレのベース車としての完成度の高さを改めて実感していた。
最終的に山本氏が「違いが何も分からん」と本音をこぼすほど、前期型・後期型ともに極めて高い品質を保っているプログレ。発売から20年以上が経過しても色褪せない「小さな高級車」の魅力と、直列6気筒エンジンの滑らかな走りは、現代の中古車選びにおいても一つの基準となるだろう。
動画には、前期型（NC250）オーナーであるGocar氏に加え、後期型の特別仕様車（NC250 プライムセレクション）オーナーのコペ林氏と、山本衿奈氏が出演。まずは基本スペックの違いとして、後期型から直噴のD-4エンジンが採用され、トランスミッションが4速ATから5速ATへ変更されたことで、燃費とパワーの向上が図られた点が解説された。
続いてエクステリアとインテリアの比較では、フロントグリルやテールランプの意匠、トランクの取っ手の形状など、細かすぎる「間違い探し」のような変更点で盛り上がる一幕も。さらに、インテリアでは後期型に採用されたヌバック調ニットシートの手触りに、山本氏も「すごい滑らか。見た目も光沢があってお上品」と驚きの声を上げた。
後半では、両車に順番に試乗して乗り心地を確かめる。前期型の試乗では、直列6気筒エンジンの滑らかな回転フィールに、コペ林氏が「ゆったりふわっと優しく行く感じ。最高ですね」と絶賛。後席の山本氏も「気分はマダム」とリラックスした様子を見せた。続く後期型の試乗では、Gocar氏が「こっちの方が乗り心地が良い」とこぼす場面もあったが、装着しているプレミアムタイヤの影響が大きいことが推測された。コペ林氏は「元のレベルが高すぎて、ちょっとの差に気付かない」と語り、プログレのベース車としての完成度の高さを改めて実感していた。
最終的に山本氏が「違いが何も分からん」と本音をこぼすほど、前期型・後期型ともに極めて高い品質を保っているプログレ。発売から20年以上が経過しても色褪せない「小さな高級車」の魅力と、直列6気筒エンジンの滑らかな走りは、現代の中古車選びにおいても一つの基準となるだろう。
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