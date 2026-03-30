3月31日 注目決算　注目度S：スター・マイカHD、注目度A：ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬほか

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【注目度S級】
☆スター・マイカ・ホールディングス（2975）　1Q　不動産
Focus：なかなか特徴のある不動産ビジネスを手掛けており、インフレの恩恵を大きく受ける可能性あり。

【注目度A級】
◎ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ（2354）　本決算　サービス
Focus：安川電機のシステム会社。

【注目度B級】
○クラウディアホールディングス（3607）　2Q　繊維
Focus：小型株ではあるがコツコツと業績を上げて行っている。

【注目度C級】
△インテグループ（192A）　3Q　サービス
Focus：後継者不足による廃業時代が来るとは言えM&Aの事業とは難易度が高い。このセクターで好決算を出している企業は極めて稀。

【3月31日発表予定　8社】
2354　ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ　本決算　サービス
2975　スター・マイカ・ホールディングス　1Q　不動産
3089　テクノアルファ　1Q　商社
3607　クラウディアホールディングス　2Q　繊維
7485　岡谷鋼機　本決算　商社
192A　インテグループ　3Q　サービス
9265　ヤマシタヘルスケアホールディングス　3Q　商社
9651　日本プロセス　3Q　サービス

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。

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