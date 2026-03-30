3月31日 注目決算　注目度S：スター・マイカHD、注目度A：ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬほか

【注目度S級】

☆スター・マイカ・ホールディングス（2975） 1Q 不動産

Focus：なかなか特徴のある不動産ビジネスを手掛けており、インフレの恩恵を大きく受ける可能性あり。

【注目度A級】

◎ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ（2354） 本決算 サービス

Focus：安川電機のシステム会社。

【注目度B級】

○クラウディアホールディングス（3607） 2Q 繊維

Focus：小型株ではあるがコツコツと業績を上げて行っている。

【注目度C級】

△インテグループ（192A） 3Q サービス

Focus：後継者不足による廃業時代が来るとは言えM&Aの事業とは難易度が高い。このセクターで好決算を出している企業は極めて稀。

【3月31日発表予定 8社】

2354 ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ 本決算 サービス

2975 スター・マイカ・ホールディングス 1Q 不動産

3089 テクノアルファ 1Q 商社

3607 クラウディアホールディングス 2Q 繊維

7485 岡谷鋼機 本決算 商社

192A インテグループ 3Q サービス

9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 3Q 商社

9651 日本プロセス 3Q サービス

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。