雨の夜にゴミ捨て場で鳴いているところを保護された白色の子猫『ゆめこ』ちゃん。ウイルスキャリアという事情を抱えた彼女を待っていたのは、最高の出会いでした。

保護から巣立ちまでの半年間と幸せいっぱいの“その後”を記録した動画は、公開後わずか5日間で12万再生を達成するとともに、「幸せになってね」「涙が出てしまった」との声が殺到しています。

【動画：雨の降る夜に、ゴミ捨て場で鳴いていた『白色の子猫』…保護されてから『半年間の記録』】

雨音と共に響いたSOS

保護猫活動家ご夫妻が運営する人気YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』に投稿されたのは、捨て猫の女の子・ゆめこちゃんの物語です。はじまりは2025年秋、台風が迫るある日のこと。その夜、雨音と共に響く彼女の鳴き声を耳にしたのは、投稿者ご夫妻の娘さんでした。

鳴き声を頼りに足を運んだゴミ捨て場でゆめこちゃんを発見した娘さんは、一晩がかりで彼女を救出。その後、投稿者ご夫妻へと託されたゆめこちゃんは、安全快適なお家の中で、のびのびとした保護生活をスタートさせたといいますが……。

ウイルス陽性という現実にも負けない天真爛漫さ

ゆめこちゃんが猫白血病キャリアである疑いが生じたのは保護後間もなくのこと。陰転の可能性を信じて年明けに再検査に挑むも結果は覆らず、ウイルスキャリアであることが確定したといいます。

そんななか、ゆめこちゃんはすくすくと成長し、遊びに全力なおてんばガールに。動画内には、猫じゃらしに大はしゃぎする様子のほか、パパさんにパンチを繰り出したり、手足にじゃれ噛みをしたりと、エネルギッシュで天真爛漫な彼女の姿が捉えられていました。

新たな家族とともに歩む幸せな日々

そんなゆめこちゃんにも素晴らしいご縁が。里親希望者はご夫妻と共に保護猫活動に尽力する愛猫家さんで、先住犬さんのほか、ゆめこちゃん同様、猫白血病キャリアのおばあちゃん猫さんと暮らされている方だそう。信頼できる里親さんとのご縁を繋げられたことに、ご夫妻も安堵されたのだとか。

巣立ちの日は投稿者ご家族と一緒に里親さん宅へ出向いたというゆめこちゃん。到着後、自らの足でキャリーを出た彼女は、新たなお家の探索に大忙しだったそう。ゆめこ、本当によかったね──。彼女を最高のお家に送り出せた喜びを、ご夫妻はそう語りました。

動画終盤には、里親さんが提供してくださったという、ゆめこちゃんの“その後”の記録も。彼女は譲渡初日の夜から里親さんのお布団に潜り込み、喉を鳴らして甘えたのだそう。先住犬・猫さんとはまだ少々の距離感があるものの、すぐに打ち解けられることでしょう。

雨の夜にゴミ捨て場で鳴いていたところを救出された白猫・ゆめこちゃん。彼女はいま、“ずっとのお家”にて、すべてを受け止め、惜しみない愛情を注いでくれる里親さんとともに、幸せな毎日を送っているとのことです。

ゆめこちゃんの保護から巣立ち、譲渡後の生活を記録した動画には、「ゆめちゃん良かったね。幸せになってね。里親様有難う御座います。そして父ちゃん母ちゃん（投稿者ご夫妻）、寂しく嬉しいゆめちゃんの旅立ち、心からおめでとうを言わせて下さい」「ゆめこちゃん、信頼できる里親さんのずっとのお家、おめでとう。幸せに、元気に、健康に、長生きしてね」「素敵なご縁に恵まれて本当に良かったですね！ゆめこちゃん幸せになってね」等、祝福の声が殺到しています。

20匹もの保護猫さんと暮らすなか、保護・TNR地域猫活動に尽力されている動画投稿者ご夫妻。人気YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』では、ゆめこちゃん同様、ご夫妻との出会いをきっかけに里親さんのもとへ巣立っていった猫ちゃんたちの物語が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこまるけ / Full of cats」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。