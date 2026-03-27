おしゃれなスイーツ発見！！！【コストコ】洋酒香る♡「大人のケーキ」

大容量の日用品や、最寄りのスーパーでは見かけないような食品、輸入菓子、ボリューム満点の総菜等が見つかる【コストコ】。そんなコストコでは、シーズンごとにラインナップが変わる「スイーツ」もおすすめです。今回は、コストコマニアがイチオシしている、洋酒が香るケーキの他、おしゃれなスイーツをピックアップ。見つけたら即GETして、特別なおやつタイムを満喫してみて。

約29cmの大きめサイズが◎ 春全開のバーケーキ

コストコマニアの@costco_hackerさんが「見た瞬間に『かわいい！』って声が出そうになった」「春っぽさ全開」とコメントを添えて紹介しているのが、こちらの「スプリングバーケーキ」です。ピンクのスポンジとグリーンのスポンジで、白が基調になったクリームをサンド。ピンクのクリームでデコレーションし、トップにフレッシュないちごを飾っています。@costco_hackerさん曰く「約29cmのバータイプ」とのことで、パーティなどにも重宝しそう。

ハート型がおしゃれ！ 2色のマドレーヌ

コストコでは、見た目がかわいい焼き菓子も販売しています。こちらの「ハートマドレーヌアソート」は、2色のハート型マドレーヌが6個ずつ、計12個セットになっています。@costco_hackerさんによると、「ヘーゼルナッツクリーム」と「ラズベリー」なのだそう。ヘーゼルナッツクリームは、「ナッツの香ばしさがガツン。甘さもしっかり！」、ラズベリーは「フィリングが濃くて酸味がキュン」と感想を投稿。さらに、トースターで温めると美味しさがアップする様子。

おやつや朝食にもおすすめの揚げ菓子

@empireo25さんが紹介しているのは、「キャラメルベニエ 15個入」です。@empireo25さん曰く「ふんわり・もちっとした生地の中にとろとろ濃厚キャラメルソース入り」とのこと。ころんと丸く粉糖がまぶされたドーナツのような見た目で、素朴な美味しさを想像させます。「サイズは小さめ」とのことなので、おやつにパクッとつまむのにはもちろん、忙しい朝の朝食代わりにしたりと、気軽に楽しめそうです。

洋酒の香りがポイント！ 大人のおやつタイムに

@costco_hackerさんが、「わたし、ハマってしまいました！」とコメントしているが「ブラックフォレストケーキ」です。深い色のチェリーがデコレーションされ、大人っぽくおしゃれな見た目も魅力的。@costco_hackerさんによると、「洋酒（キルシュ）1.7%入りで、鼻に抜ける香りはしっかり感じます」とのことで、大人が楽しめるケーキのよう。「チェリーの酸味が効いて、甘さが重く残りにくい」ともコメントしており、甘さや酸味、キルシュの香りといった奥行きのある味わいに期待できるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@costco_hacker様、@empireo25様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A