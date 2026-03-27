昼休みが楽しみになりそう♡【3COINS】カラフルな配色が可愛い！「お弁当グッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】では、おしゃれで使いやすい「お弁当グッズ」を販売中。気分が上がりそうなデザインのお弁当箱や、おいしく食べられる工夫がされたグッズなど、魅力的な商品が登場しています。今回は、その中からFTN編集部のおすすめをご紹介します。リーズナブルな価格で買えるので、ぜひ試してみてください。

ポップなお弁当箱でランチタイムが楽しみに！

毎日使うお弁当箱は、お手入れが簡単だと嬉しいという人が多いのでは。こちらの「ランチボックス1段」は、仕切りのないお弁当箱で、お手入れが楽にできそう。フタは二重になっているので、おかずからでる水分などが漏れにくいはず。本体は電子レンジ使用可なので、温め直しも可能。ゴムバンドと本体の色が異なるバイカラーのカラフルでポップな配色により、ランチタイムの気分がさらにアップすること間違いないかも。価格は、\330（税込）。カラーはピンクとブルーの2色展開です。

こういうのが欲しかった！ サラダ専用お弁当箱

ランチタイムにフレッシュなサラダを食べたい人には「ザル付きサラダコンテナ」をリコメンド。野菜の水切りができるザル付きで、口当たりの良いサラダを楽しめそう。容器側面にはフォークが収納できるので、このコンテナ1つでサラダランチが完成します。カラーはピンクブルーとブルーグリーンの2色展開。価格は、\330（税込）です。別売りの「ドレッシングカップ2個セット」と、セット使いするといいかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A