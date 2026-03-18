「なんとなくなボブ」は卒業ーー！！【40・50代】が参考にしたい「技ありボブ」

定番のボブに少しの変化を加えるだけで、オシャレの鮮度は一気に高まります。レイヤーによる丸みやくびれの作り方、カラー選びで、大人世代に相応しい落ち着きと今っぽさを両立できるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、無理なくオシャレを楽しめそうな、計算された技ありボブをご紹介します。

丸みと軽さを両立したオリーブベージュボブ

落ち着いたオリーブベージュのレイヤーボブです。毛束を重ねるようにレイヤーを入れることで、ボブらしい丸みのあるシルエットに。肩でたまるレングスのベースを内側へ入れることで、レイヤーが与える軽やかさと、まとまりの良さを両立しています。

清潔感漂う、まろやかブラウンのプチウルフボブ

まろやかなブラウンを合わせた、大人らしいプチウルフボブです。トップはナチュラルに内側へ流し、ベースはくるんと外ハネにすることで、メリハリが生まれています。コンパクトなフォルムが清潔感を与えてくれるので、日常の中でさりげなくオシャレを楽しみたい人にフィットしそうです。

都会的な印象のアッシュブラウンウルフ

アッシュブラウンのくすみ感が都会的なムードを演出しているウルフボブです。ひし形シルエットをベースに、くびれを作ってから毛先をたっぷりと削いで軽やかに。外ハネの動きがシルエットをシャープに見せ、スタイリッシュな印象を演出しています。

ラフなニュアンスを楽しむグレージュの外ハネボブ

グレージュを合わせた、ラフな質感が魅力の外ハネボブです。ハチ上を内側に入れ、ベースを外側へハネさせることでくびれシルエットに整えつつ、くしゃっとした絶妙なニュアンスもプラスしています。カジュアルな中にも計算されたオシャレさが漂い、自然体でこなれた表情を引き出しています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@kitadani_koujiro様、@yuuna__iwama様、@acco.mama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里