冬キャンプの魅力を初心者が実体験！豪雪地・旭川で挑戦した“手ぶらキャンプ”が想像以上だった
旭川市永山にある小規模キャンプサイト『outdoor base WAKI（アウトドアベース ワキ）』。店名にあるように、ここはアウトドアを楽しめる場所、しかしキャンプ施設だけでなく、古民家をDIYしたカフェも併設されている。
このキャンプ場の特長として、通年営業しているということ！ そうなんです、この北海道の豪雪地帯、旭川市で冬もキャンプができるのです！
このキャンプ施設の最大のウリと、いってもいい『手ぶらdeキャンプ』プラン。
テントやBBQコンロ、テーブル、寝袋、チェアなど、キャンプアイテムをレンタルできます。その名の通り、手ぶらでキャンプが楽しめます。
もちろん、自前のテントやギアなどを持参してキャンプすることもできます。焚火台だけとかテントだけの個別のレンタルもあるので、もし忘れ物をしたとしても問題なし♪
料金プランとしてはこんな感じ。※季節によって変動あります。54歳、人生初キャンプはまさかの冬
氷点下8度。豪雪地・旭川で、まさか自分が“冬キャンプ”をすることになるとは思ってもいなかった。
キャンプ経験ゼロの54歳。そんな初心者が挑戦した『手ぶらde冬キャンプ』は、想像以上に快適で、そして楽しかった。
そして、初心者なので、キャンプに必要なものは何一つ持っていません。
しかし！ この『手ぶらdeキャンプ』なら、何もそろえる必要はなく、すべてをレンタルできます！ これならば、キャンプはやってみたいけど、イチから揃えたらお金かかるし……なんて人はお試し気分で活用できる。ということで、初心者が、いきなり冬のキャンプにチャレンジです！画像：北海道Likers今日はここをキャンプ地とする！
うん、一度言ってみたかった（笑）。道民ならずとも、今や全国の人が知っているであろう『水曜どうでしょう』の名セリフ。
今回は嫁さんと友人カップルも一緒に参加してもらった。付き合ってくれる仲間に感謝！
そこで今回のキャンププランは、午後2時からBBQ！ 夜はその場に応じて！ 当たり前だけどテントで寝袋！ そして焚き火！ これが一番楽しみだったりする。
初心者が考えるプランなんてこんなもんです（笑）。BBQも快適！ 至れり尽くせりの設備とサービス
テントの脇には、いかにもキャンプらしいBBQコンロがセッティングされている。
備品に関しても、炭はもちろん箸やトング、皿にどんぶり、ゴミ袋までも用意されている上に、食器洗い用のスポンジや洗剤まで！
その上、この日は雪がチラつく空模様だったので、タープテントまで用意してくれていた！ まさしく至れり尽くせり！ もちろん食材は自前です。画像：北海道Likers併設カフェがあるキャンプ場の大きなメリット
初めに書いたが、ここはカフェが併設されているので、何かと便利なのがうれしい。画像：北海道Likers
おにぎりを頼む事もできるし、なんだったらランチメニューを頼む事もできる。しかも、このカフェには、なんと生ビールがあるのです！
その上にビールを頼むと、お漬物をサービスしてくれました♪ これが美味しいんだ！
なお、カフェメニューの提供はカフェの営業時間内のみとなっています。
この併設のカフェには、もちろんトイレがあります。そして、そのトイレは24時間使えて、なおかつ流し台に洗濯機、シャワールームも完備！ アウトドアの弱点を、すべてカバーされている。画像：北海道Likers
人によっては、このキャンプ場を、ホテル代わりにして、観光がてら何泊もする人もいるのだとか。サービス満点の上におもてなしも！ 画像：北海道Likers
BBQをしている時に、お店からの嬉しいおもてなし！ ワイン煮と野菜たっぷりの温かい汁物！画像：北海道Likers
湯気でお分かりだろうが、この日は、なかなか寒く氷点下8度くらい。熱々の美味しさが冷えている身体を駆け抜ける！ 思わず「あぁ～うまい！」と声が出る。
実はこの二品、常連になると受けられるサービスなのだとか。こんなおもてなしに触れると、カフェに通っていて良かったなぁとしみじみ感じます。
焚き火台が大きくて、薪をくべるのが楽しい♪ しかも、たくさんくべると、まるでキャンプファイヤーのようだった。何と言うか、火をボ～っと眺めていると、心が洗われるような気分になれますよね。
焚き火をするにあたって、北日本木材の薪をここで買う事もできます！ 専用の薪が入った袋一つで1800円。その専用の袋を持っていれば、おかわりの薪は500円とお得です！
そしてテントは、とても広々としていて快適！ しかも灯油ストーブまで用意してくれます！ もう嬉しいったらありゃしない！ ちなみに、これは別料金がかかります。ベッド付きテントで快適な就寝
なんとベッドまでもが用意されていました！ これなら、地面の冷たさは問題なし。そして、寝袋に入って寝るのは窮屈なイメージがありましたが、入ってみれば、そんなことはなく、とても温かく、ぐっすりと眠ることができました！ まぁ酔っぱらってたってのもありますがね。画像：北海道Likers町が近い立地も魅力のひとつ
実は、晩御飯をどうしたかというと、居酒屋に行きました（笑）。
ここは、キャンプ場ながら、永山駅が近くにあって、繁華街もあります。『WAKI』からタクシーに乗って、一番近くの居酒屋まで、片道780円という近さ。バス停も『WAKI』の目の前にある好立地。
さすがに長時間、外にいて身体が冷えていたので、暖かい場所へ行けるのも嬉しい。向かったのは、串処『えびす』。メニューも多く、サービス満点！ 楽しい、うまいのいいお店。
outdoorbase WAKI
住所：北海道旭川市永山町14丁目95
電話：080-9530-4871
チェックイン：14:00～18:00
チェックアウト：10:00
定休日：年中無休
正直はじめは、のり気ではありませんでした（笑）。
しかし、行ってみれば楽しいもので、確かに寒いけど、それ以上の楽しさがキャンプにはありました。そして、何よりも、『WAKI』の店主さん、スタッフさんたちが、とっても気遣いをしてくれて、うれしい限り。朝には、淹れたてのコーヒーを、持ってきてくれたりと心温まる、ひと時でした。
冬のキャンプは寒い。でも、それ以上に、楽しさと、人の温かさが心に残る体験だった。
初心者こそ、一度は体験してみてほしい冬キャンプが、ここ旭川にありました。
取材・写真・文／も～ちゃ
※この記事は取材時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。