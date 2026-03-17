冬でもキャンプができる！ 旭川で通年営業のキャンプサイト「WAKI」

旭川市永山にある小規模キャンプサイト『outdoor base WAKI（アウトドアベース ワキ）』。店名にあるように、ここはアウトドアを楽しめる場所、しかしキャンプ施設だけでなく、古民家をDIYしたカフェも併設されている。

このキャンプ場の特長として、通年営業しているということ！ そうなんです、この北海道の豪雪地帯、旭川市で冬もキャンプができるのです！

手ぶらdeキャンプとは？ 初心者でも安心のレンタル内容

このキャンプ施設の最大のウリと、いってもいい『手ぶらdeキャンプ』プラン。

テントやBBQコンロ、テーブル、寝袋、チェアなど、キャンプアイテムをレンタルできます。その名の通り、手ぶらでキャンプが楽しめます。



もちろん、自前のテントやギアなどを持参してキャンプすることもできます。焚火台だけとかテントだけの個別のレンタルもあるので、もし忘れ物をしたとしても問題なし♪

料金プランとしてはこんな感じ。※季節によって変動あります。

54歳、人生初キャンプはまさかの冬

氷点下8度。豪雪地・旭川で、まさか自分が“冬キャンプ”をすることになるとは思ってもいなかった。

キャンプ経験ゼロの54歳。そんな初心者が挑戦した『手ぶらde冬キャンプ』は、想像以上に快適で、そして楽しかった。

そして、初心者なので、キャンプに必要なものは何一つ持っていません。

しかし！ この『手ぶらdeキャンプ』なら、何もそろえる必要はなく、すべてをレンタルできます！ これならば、キャンプはやってみたいけど、イチから揃えたらお金かかるし……なんて人はお試し気分で活用できる。ということで、初心者が、いきなり冬のキャンプにチャレンジです！

画像：北海道Likers今日はここをキャンプ地とする！

うん、一度言ってみたかった（笑）。道民ならずとも、今や全国の人が知っているであろう『水曜どうでしょう』の名セリフ。



今回は嫁さんと友人カップルも一緒に参加してもらった。付き合ってくれる仲間に感謝！



そこで今回のキャンププランは、午後2時からBBQ！ 夜はその場に応じて！ 当たり前だけどテントで寝袋！ そして焚き火！ これが一番楽しみだったりする。

初心者が考えるプランなんてこんなもんです（笑）。

BBQも快適！ 至れり尽くせりの設備とサービス

テントの脇には、いかにもキャンプらしいBBQコンロがセッティングされている。

備品に関しても、炭はもちろん箸やトング、皿にどんぶり、ゴミ袋までも用意されている上に、食器洗い用のスポンジや洗剤まで！

その上、この日は雪がチラつく空模様だったので、タープテントまで用意してくれていた！ まさしく至れり尽くせり！ もちろん食材は自前です。

画像：北海道Likers併設カフェがあるキャンプ場の大きなメリット

初めに書いたが、ここはカフェが併設されているので、何かと便利なのがうれしい。

画像：北海道Likers

おにぎりを頼む事もできるし、なんだったらランチメニューを頼む事もできる。しかも、このカフェには、なんと生ビールがあるのです！

その上にビールを頼むと、お漬物をサービスしてくれました♪ これが美味しいんだ！

なお、カフェメニューの提供はカフェの営業時間内のみとなっています。

画像：北海道Likersメリットは食事だけではない！ 設備も充実のキャンプ場

この併設のカフェには、もちろんトイレがあります。そして、そのトイレは24時間使えて、なおかつ流し台に洗濯機、シャワールームも完備！ アウトドアの弱点を、すべてカバーされている。

画像：北海道Likers

人によっては、このキャンプ場を、ホテル代わりにして、観光がてら何泊もする人もいるのだとか。

サービス満点の上におもてなしも！画像：北海道Likers

BBQをしている時に、お店からの嬉しいおもてなし！ ワイン煮と野菜たっぷりの温かい汁物！

画像：北海道Likers

湯気でお分かりだろうが、この日は、なかなか寒く氷点下8度くらい。熱々の美味しさが冷えている身体を駆け抜ける！ 思わず「あぁ～うまい！」と声が出る。



実はこの二品、常連になると受けられるサービスなのだとか。こんなおもてなしに触れると、カフェに通っていて良かったなぁとしみじみ感じます。

キャンプファイヤーのような迫力の焚き火体験画像：北海道Likers

焚き火台が大きくて、薪をくべるのが楽しい♪ しかも、たくさんくべると、まるでキャンプファイヤーのようだった。何と言うか、火をボ～っと眺めていると、心が洗われるような気分になれますよね。



焚き火をするにあたって、北日本木材の薪をここで買う事もできます！ 専用の薪が入った袋一つで1800円。その専用の袋を持っていれば、おかわりの薪は500円とお得です！

灯油ストーブ完備！ 冬でも暖かいテント泊体験画像：北海道Likers

そしてテントは、とても広々としていて快適！ しかも灯油ストーブまで用意してくれます！ もう嬉しいったらありゃしない！ ちなみに、これは別料金がかかります。

ベッド付きテントで快適な就寝

なんとベッドまでもが用意されていました！ これなら、地面の冷たさは問題なし。そして、寝袋に入って寝るのは窮屈なイメージがありましたが、入ってみれば、そんなことはなく、とても温かく、ぐっすりと眠ることができました！ まぁ酔っぱらってたってのもありますがね。

画像：北海道Likers町が近い立地も魅力のひとつ

実は、晩御飯をどうしたかというと、居酒屋に行きました（笑）。

ここは、キャンプ場ながら、永山駅が近くにあって、繁華街もあります。『WAKI』からタクシーに乗って、一番近くの居酒屋まで、片道780円という近さ。バス停も『WAKI』の目の前にある好立地。



さすがに長時間、外にいて身体が冷えていたので、暖かい場所へ行けるのも嬉しい。向かったのは、串処『えびす』。メニューも多く、サービス満点！ 楽しい、うまいのいいお店。

画像：北海道Likers詳細情報画像：北海道Likers

outdoorbase WAKI

住所：北海道旭川市永山町14丁目95

電話：080-9530-4871

チェックイン：14:00～18:00

チェックアウト：10:00

定休日：年中無休

北海道Likersライターのひとこと

正直はじめは、のり気ではありませんでした（笑）。

しかし、行ってみれば楽しいもので、確かに寒いけど、それ以上の楽しさがキャンプにはありました。そして、何よりも、『WAKI』の店主さん、スタッフさんたちが、とっても気遣いをしてくれて、うれしい限り。朝には、淹れたてのコーヒーを、持ってきてくれたりと心温まる、ひと時でした。



冬のキャンプは寒い。でも、それ以上に、楽しさと、人の温かさが心に残る体験だった。

初心者こそ、一度は体験してみてほしい冬キャンプが、ここ旭川にありました。

取材・写真・文／も～ちゃ

※この記事は取材時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。



