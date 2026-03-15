実はこれからも「可愛く着回せる」いままで着てきた服の使い方







「新しさを想像して」組み合わせを吟味

ときめきとインスピレーションを大事にし、「着ていてアガる」服をコスパよくそろえたい。そんな、かわいいものだけを好んで着るトレンドセッターの着回し術を想定。着やすいことだけじゃない、気分を織り交ぜた着方とアイテムのバリエーション。ちょっと寒い日にも対応する、本格的に暖かくなるまでの着回しのテクニックをご紹介。







着てきたスウェットと春のデニム



アレンジしやすい厚みひかえめで、インナーのほか肩にかけるだけでも効く1枚。目にとまるヴィヴィッドな赤でもヘルシーさを保てるのは、ラフなスウェット生地だからこそ。 赤ワイドスウェット／ユナイテッドアスレ（キャブ）



抜け感にちょうどいい白に近いブルー。淡い色ながら、もたつきにくいノンストレッチのストレートフォルム。清潔感を覚える色みのおかげで、いつもちぐはぐしていたキレイめな服にも難なく対応。 ライトブルーストレートデニムパンツ／ボニーウーブン（クローバーズ）



スウェット＋デニムでも迫力が得られる鮮烈な赤のパワー。デニムをブーツインして適度な緊張感を補えば、リラックスとは一線を画する装いに。パールとリュクスなボアコートでさらにクラスアップ。 ネックレス／モニス(フォーティーン ショールーム)







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【全15の着回しパターン】≫「着てきた服」 と「新しい春からの服」 上手な組み合わせ方のテクニック