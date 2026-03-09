この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【高校選び】通学時間か学力レベルか？親はどう判断すべき？」と題した動画を公開。子どもの偏差値と通学可能な高校のレベルに大きな差がある場合の志望校選びについて、固定観念にとらわれず総合的に判断する必要があると提言した。



動画は「子どもの偏差値は68だが、近所の公立高校は偏差値40前後。それ以上は通学に時間がかかる場所ばかり」という保護者の悩みから始まる。この問題に対し、道山氏はまず「優先順位を決めることが最も重要」だと指摘する。もし子どもが「家から近いこと」を絶対条件とするなら、偏差値が低くても地元の高校を選ぶべきだとしつつも、「通常は、校舎の綺麗さや部活動の強さなど、他にも判断基準があるはず」と述べ、それらを総合的に考慮して決めるべきだと解説した。



特に、通学時間については「かなり無駄な時間」と断言。具体的なラインとして、通学時間が1時間を超える場合は慎重に考えるべきであり、90分を超える場合は現実的ではないとの見解を示した。その上で、通える範囲に適切な高校がない場合の選択肢として、「全寮制の学校」や「親のどちらかと二人暮らしをして学校の近くに住む」といった大胆な方法も提案。部活動に打ち込みたい生徒にとって、全寮制は生活リズムが整うというメリットもあると語った。



さらに道山氏は、相談者が「公立高校」に限定して考えている点にも言及。「公立にこだわる必要はない」とし、近年は助成金制度の拡充により「私立と公立の費用の差がかなり減っている」と説明する。経済的に厳しい場合でも奨学金の活用が可能であり、遠方の学校に通うためにアパートを借りるよりは安く済む可能性があると指摘し、視野を広げて検討することの重要性を説いた。