人気占い師に聞いた「チャンスを掴む色」身に着けていると運気が良くなる色は？







運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







「自分を成長させてくれる」色

身につける色でその日の気分が変わることって、ありませんか？ 「風水において、色にはそれぞれのパワーがあります」とぷりあでぃすさんが言うように、そう感じることは風水の理にかなっているのです。今回は、ファッションや小物で使うことも多い「青」にポイントを絞った、取り入れ方のコツについてのお話。







青は「木」の気を持つ色

風水の世界で、世の中のものは、「木」「火」「土」「金」「水」の5つに分類され、それぞれに影響しあう「五行説」というものがあります。色に関しても、五行で分類され、それぞれに効能があるといわれています。その中で、青色は「木」の気を持つ色とされています。







青色にはどんな効果が期待できる？

木の気を持つ青色は、「成長」や「向上」が期待できる色といえます。仕事面においては、自身のスキルアップをはかりたいときや得意なことを強化したいときに、勉強面においては資格取得や語学勉強をがんばりたいときなどに取り入れるとよいでしょう。







色の濃さによって「効果が違う」

爽やかさやクールといった印象があり、人気の色でもある青色。その色の濃さによって、少し効果にも違いがあります。「青」は、「“男性”性」が強い色。「ライトブルー」はやわらかさや透明感が加わり、ひとなじみのよさがアップ。「ネイビー」は、意思決定の力がグンとアップする色になります。







（ぷりあでぃすさんからの具体的なアドバイス）

【全13の開運ヒント】≫ゲッターズ飯田さん一番弟子に聞いた「チャンスが舞い込んでくるようになる」習慣





