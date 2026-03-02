九州のキングオブカップ麺として知られる、サンポー食品（佐賀県）の「焼豚ラーメン」。その看板商品から派生した汁なしタイプの新商品「焼豚まぜそば」が、3月16日に全国発売されます。希望小売価格は税抜236円です。

サンポーの「焼豚ラーメン」は、マーチャンダイジング・オンのRDSスーパー九州データによると、2018年から2025年までの累計販売金額で、九州エリアのラーメンカップとんこつカテゴリーにて8年連続売上ナンバーワンを記録している人気商品。その“王者ブランド”から、満を持して登場するのが今回の汁なしメニューです。

「焼豚まぜそば」は、「焼豚ラーメン」のおいしさをそのままに、汁なし商品を求める声を受けて開発されたもの。ベースには厳選された豚骨エキスを使用し、旨みの強いとんこつ味に仕上げられています。

さらに、粗挽きとパウダー状、2種類の黒こしょうを配合することで、鼻に抜けるキレのある香りとピリッとしたアクセントをプラス。別添の生タイプ紅しょうがを混ぜることでさっぱりとした後味が加わり、ジャンク感がありながらも飽きのこない味わいが楽しめるとのことです。

麺は湯切り専用の中細麺で、熱湯3分。歯切れが良く、濃厚な豚骨だれとしっかり絡むのが特長です。具材は焼豚、ねぎ、紅しょうが。内容量は90グラム（麺70グラム）です。

発売を記念し、新CM（15秒）の放映もスタートします。おなじみの「焼豚ラーメン」のCMソングを「焼豚まぜそば」バージョンにアレンジ。イメージキャラクターのヤカンちゃんとピッピちゃんが、軽快なリズムに乗せて新商品の魅力を訴求します。

放映地域は福岡、佐賀（一部）、熊本、鹿児島、広島で、3月16日から順次放映予定。なお、放映内容は予告なく変更となる場合があります。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026030206.html