レブロンのUVプライマー新色登場！24時間くずれない透明感肌へ

汗や皮脂、紫外線が気になる季節に頼れるベースアイテムがレブロンから登場。人気のUVプライマーに、透明感を引き出す新色2色が仲間入りします。軽やかなつけ心地と高いキープ力を両立し、光を味方につけた明るい肌印象へ。毎日のメイクをワンランクアップさせてくれる注目アイテムです♡

24時間くずれない高密着処方

『レブロン カラーステイ ロングウェア UV プライマー』（SPF50+・PA++++）



価格：各2,090円（税込）

くずれにくさを叶える「デュアルレイヤー ディフェンスシステム」を採用。皮脂吸収パウダー⁴がテカリを防ぎ、24時間¹メイクくずれを防止します。

SPF50+・PA++++の高い紫外線カット力に加え、UV耐水性★で汗や皮脂にも強い*⁴処方。さらさらで軽いテクスチャーがなめらかに広がり、快適なつけ心地をキープします。

5つの美容成分*⁵配合で、うるおいを与えながらなめらかな肌印象へ導きます。

カラー：新色2色（全4色）

新色2色で叶える透明感

今回登場する新色は、くすみを飛ばして透明感を引き出す*³2色。

・003 ライト ブルー

瞬時に明るい肌色へ整えるピュアブルー。赤みやくすみを自然にカバーし、澄んだ印象の肌へ。

・004 グロウ ホワイト

上品でフレッシュなツヤを与えるパールホワイト。光をまとったような明るさをプラスします。

既存色2色を含む全4色展開となり、なりたい肌トーンに合わせて選べるラインナップに。トーンアップ*⁵しながら、均一感のある仕上がりを演出します。

*¹ レブロン研究所調べ（個人差が出る場合があります）

*² 自社ブランド従来品との比較

*³ メイクアップ効果によるもの

*⁴ メタクリル酸メチルクロスポリマー（皮膜形成成分）

*⁵ メイクアップ効果によるもの

*⁶ スクワラン、ナイアシンアミド、ツバキ花エキス、セラミドNP(すべて保湿成分)、マデカッソシド(整肌成分)

光を味方に、1日中明るい肌へ

くずれにくさとトーンアップ効果を両立したレブロンのUVプライマーは、忙しい毎日の心強い味方。紫外線対策をしながら、透明感あふれる肌印象をキープできます。

なりたい雰囲気に合わせてカラーを選び、光を味方にした明るいベースメイクを楽しんでみてください♪