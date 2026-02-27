レブロンのUVプライマー新色登場！24時間くずれない透明感肌へ
汗や皮脂、紫外線が気になる季節に頼れるベースアイテムがレブロンから登場。人気のUVプライマーに、透明感を引き出す新色2色が仲間入りします。軽やかなつけ心地と高いキープ力を両立し、光を味方につけた明るい肌印象へ。毎日のメイクをワンランクアップさせてくれる注目アイテムです♡
24時間くずれない高密着処方
『レブロン カラーステイ ロングウェア UV プライマー』（SPF50+・PA++++）
価格：各2,090円（税込）
くずれにくさを叶える「デュアルレイヤー ディフェンスシステム」を採用。皮脂吸収パウダー⁴がテカリを防ぎ、24時間¹メイクくずれを防止します。
SPF50+・PA++++の高い紫外線カット力に加え、UV耐水性★で汗や皮脂にも強い*⁴処方。さらさらで軽いテクスチャーがなめらかに広がり、快適なつけ心地をキープします。
5つの美容成分*⁵配合で、うるおいを与えながらなめらかな肌印象へ導きます。
カラー：新色2色（全4色）
ナチュラグラッセ数量限定UVミントレモンシリーズで涼やか夏UV対策
新色2色で叶える透明感
今回登場する新色は、くすみを飛ばして透明感を引き出す*³2色。
・003 ライト ブルー
瞬時に明るい肌色へ整えるピュアブルー。赤みやくすみを自然にカバーし、澄んだ印象の肌へ。
・004 グロウ ホワイト
上品でフレッシュなツヤを与えるパールホワイト。光をまとったような明るさをプラスします。
既存色2色を含む全4色展開となり、なりたい肌トーンに合わせて選べるラインナップに。トーンアップ*⁵しながら、均一感のある仕上がりを演出します。
*¹ レブロン研究所調べ（個人差が出る場合があります）
*² 自社ブランド従来品との比較
*³ メイクアップ効果によるもの
*⁴ メタクリル酸メチルクロスポリマー（皮膜形成成分）
*⁵ メイクアップ効果によるもの
*⁶ スクワラン、ナイアシンアミド、ツバキ花エキス、セラミドNP(すべて保湿成分)、マデカッソシド(整肌成分)
光を味方に、1日中明るい肌へ
くずれにくさとトーンアップ効果を両立したレブロンのUVプライマーは、忙しい毎日の心強い味方。紫外線対策をしながら、透明感あふれる肌印象をキープできます。
なりたい雰囲気に合わせてカラーを選び、光を味方にした明るいベースメイクを楽しんでみてください♪