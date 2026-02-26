神田愛花が、MCを務める2月25日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）で投げかけた“ある質問”が、波紋を広げている。

「この日は、若手アイドル集団『EBiDAN』が登場しました。スターダストプロモーション所属の全9組・約60人からなるグループの総称で、『M!LK』『超特急』『Sakurashimeji』『ONE N’ ONLY』『BUDDiiS』などのユニットが名を連ねます。この日は、超特急のユーキさん、Sakurashimejiの田中雅功（がく）さん、ONE N’ ONLYのTETTAさん、BUDDiiSのFUMINORIさんの4名が代表して出演し、各ユニットの魅力や関係性を語りました」（芸能担当記者）

番組冒頭、神田はスターダストの所在地が東京・恵比寿であることに触れ、自らが所属するセント・フォースも同じ恵比寿にあると語り「だから“EBiアナ”です」と笑いを誘っていた。

だが、空気が変わったのは、レギュラー陣がゲストにイメージをぶつけ、マルバツで答えてもらう「ぽいぽいトーク」のコーナーだった。

「神田さんは『60人いらっしゃるから、これからもどんどん人気が出るじゃないですか』と前置きしつつ、『掘ると、スキャンダル出そうな人いるっぽい』と、かなり踏み込んだ質問をしたのです。

それまで和やかだった雰囲気は若干盛り下がり、シーンとした空気が流れました。周囲から『いやいや……』という声も漏れましたが、神田さんは悪びれる様子もなく『出ないかもだけど、掘ったら出そうかなぁ、という雰囲気の……』と続けたのです」（同前）

これに、同じくMCのハライチ・澤部佑は「神田さん、全部、調べて出してますか? そのフリップ。過去にやってた可能性もあるじゃん」と、すでにEBiDANメンバーの中に、スキャンダルが報じられた過去がある可能性を考えず、無遠慮に質問した神田を注意した。岩井勇気も「（彼らが）快くバツを出せない可能性もあるのに、聞いちゃうんだよ」と苦笑。だが神田は「それはしょうがないじゃん」「そこは技量に任せるしかないよね」と開き直っていた。

Xでは

《スキャンダルについて聞く神田愛花さすがにドン引き、、、、なんかファン舐められてる》

《アイドル相手にそういう質問すんなよ》

など、複雑なファン心理が投稿されていた。神田の質問について放送作家が語る。

「アイドルを応援しているファンは、ちょっとした恋愛系の話題が出るだけでも心をえぐられることもあります。バラエティ的にはこうした攻めた質問は正解かもしれませんが、“さじ加減”は難しいところです」

よかれと思ってした質問だが、裏目に出てしまったようだ。