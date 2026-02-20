人気ゲーム「桃太郎電鉄」が、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートのペアで同種目日本勢初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）を祝福した。

りくりゅうは大会期間中に選手村で「桃鉄」をプレーしてリラックスしていることを明かしていた。

KOMNAMI「桃鉄」広報担当は、スポニチを通じて「三浦璃来選手、木原龍一選手、感動をありがとうございます。『桃太郎電鉄』でリラックスされていたというエピソードにつきましては、「桃鉄」チーム一同、大変嬉しく、また光栄に感じております」とメッセージを寄せ、りくりゅうを祝福した。

そして「『桃鉄』が少しでも気分転換やコミュニケーションのお役に立てていたのであれば、これほど嬉しいことはありません」と快挙を喜んでいた。

りくりゅうは、ショートプログラムでリフトにミスが出て首位と6・90点差の5位発進となったものの、フリーで世界歴代最高となる158・13点をマークし、合計231・24点で金メダルを獲得した。5位からの頂点は五輪史上最大の逆転劇となった。