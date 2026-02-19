上質なのに3万円台以下「肌寒い春先まで着回せる」コートのようで「コートよりも軽い服」







コートはスタイリングの印象を決定づけるから。新たな１枚を手に入れることは着慣れた装いを活性化するきっかけに。羽織るだけでワードローブの鮮度を上げる色やデザインのアイテムを、35,000円以下を条件にえりすぐり。







親しみのあるモード感「丸みのあるブルゾン」

引き続き旬のスポーティなテイストは、クールに装えるブルゾンで投入。なかでも力の抜けた曲線フォルムは、気張らない洒脱さが加わる。







ミニマルな黒に映えるしとやかなツヤのある風合い

黒ブルゾン／MIESROHE（MIESROHE ルミネ新宿1店） バッグに掛けたストール／ソージュ（ソージュ オンラインストア） バッグ／Gap



まるでサテンのようなとろみのある光沢がほのかな女っぽさを演出。手首にたまる長めのそでが、けだるいニュアンスに。







ナイロン生地に動きをもたらすすそのギャザリング

ブラウンナイロンブルゾン／TODAYFUL（Life’s 代官山店） カジュアルな素材とデザインを濃ブラウンと黒でシックに格上げ。裏地にはフリースを使用し、肌あたりの良さと保温性を約束。







タフな質感に意表をつく遊びの効いたグラフィック

BACK



カーキブルゾン／アンソロジー（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム） コーチジャケットの左胸と背面に白ロゴを配して軽さを加算。ばさっと羽織れる手軽さながら、内側はリッチな黒のファー生地。







(服のプライスなど詳細へ)

【全29着の一覧】≫「価格以上に着回せる」肌寒い春先まで浮かずに使いやすい「コート未満のライトアウター」



