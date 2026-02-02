非行の子にルールを強要は逆効果？思春期の子育て専門家が語る「まず親がすべきこと」
思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【子供の非行】親の対応注意点と解決までの3STEP完全解説」と題した動画を公開した。動画では、子どもの非行に悩む親が陥りがちな対応の間違いを指摘し、信頼関係を再構築するための具体的なステップを解説した。
道山氏はまず、子どもが非行に走る根本的な原因として、自宅よりも外の世界に「居心地の良さ」を感じている点を挙げる。過干渉や厳しい叱責によって家庭が安心できる場所でなくなると、子どもは憩いの場を外に求めてしまうと氏は説明。そのため、解決の第一歩は「まず家の方が外より幸せと思えるようにする」ことだと強調した。具体策として、「好きな料理を出す」「勉強のことを言わない」「親が笑顔で明るくいる」などを提示。また、親の精神的な負担を減らすコツとして「裏切られるのは当たり前と割り切る」という心構えも重要だと語った。
家庭が安心できる場所になり、子どもと話し合いができる状態になったら、次のステップとして親が「絶対に許せないライン」を子どもと共有することが重要だと道山氏は続ける。例えば、「夜22時以降の外出はダメ」といった具体的なルールを設定し、その際には必ず「危険な事件に巻き込まれる可能性が高いから」といった理由を添えて伝えるようアドバイスした。さらに、ルールを破った場合の対処法（例：「警察に捜索願を出す」）も事前に伝えておくことで、ルールに実効性を持たせることができるという。
一方で、道山氏はすぐに専門家に相談すべきケースも紹介。「いつ事件になってもおかしくない場合（危険な人物と交流しているなど）」や、「親自身が精神的に参ってしまった場合」は、手遅れになる前に警察や児童相談所、専門のアドバイザーに助けを求めるべきだと注意を促した。
子どもとの関係に悩む保護者にとって、まずはルールで縛るのではなく、家庭という土台を整えることから始めるという道山氏の提案は、新たな視点を与えてくれるだろう。非行の問題解決に向け、試してみてはいかがだろうか。
