この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

学校が楽しくない子の高校受験、意外と知らない「人間関係リセット」のための志望校選びのコツ

思春期の子育てアドバイザーが解説。半年間不登校だった子が復帰できた、家庭での「6つの関わり方」

スマホ依存で勉強しない中学生…実は親の対応が原因かも？思春期の専門家が教える「まずやるべきこと」

【三者面談は何を話す？】元中学校教師道山ケイが聞いていいこととダメなことを解説【個人懇談でも同じです】

【現役教師が暴露】私立中学と公立中学、どっちがおすすめ？入ったら危険な子どもがいるので注意

チャンネル情報

元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。公式サイト：https://tyugaku.net/