後藤真希さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【スキンケア】後藤真希がすっぴんからメイクまで大公開！【メイク】』の動画を投稿！メイクの様子を公開しながら愛用品も明かしてくれました。画像出典：後藤真希オフィシャルYouTubeより

■メイクツール

動画内に登場したのはこちら！

ハリウッドアイズ/ホットアイラッシュカーラー 税込3,278円（編集部調べ）

画像出典：後藤真希オフィシャルYouTubeより

上向きまつ毛をキープしてくれるホットビューラー！

後藤さんはこちらを「これが大好きすぎて」とコメントしながら紹介！

こちらは長年愛用しているようで「何台目なんだろう」とも語り、リピート使いしているアイテムだと語っていました。

使用のタイミングはマスカラの前。用途として「毛の流れを軽く揃えます」とまつ毛を整え、その後にマスカラでまつ毛メイクを仕上げていました！

画像出典：後藤真希オフィシャルYouTubeより

■動画もチェック！

動画内では、その他の愛用品も紹介しながらメイクの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。