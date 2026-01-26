『ジュラシック・ワールド』シリーズで主人公のオーウェン・グレイディを演じたクリス・プラットが、『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』（2022）以来のシリーズ復帰の可能性に意欲を見せている。

プラットは『ジュラシック・ワールド』（2015）で恐竜の管理人オーウェン役として頼もしい活躍を見せた後、続編『ジュラシック・ワールド／炎の王国』（2018）でも主役として奔走。シリーズは『新たなる支配者』で区切りを迎えた後、2025年の『ジュラシック・ワールド／復活の大地』では全く新しいキャストによる新章が描かれた。

『復活の大地』では、スカーレット・ヨハンソンがゾーラ・ベネット役として物語の担い手に。現時点で続編の計画は正式発表されていないが、永遠の人気を誇る『ジュラシック』シリーズのこと、次なる咆哮をいつ轟かせてもおかしくない。

プラットは米にて、「スカーレット・ヨハンソンと共に、今後の『ジュラシック』で自身がオーウェン役として復帰することはあり得る？」と尋ねられると、「おそらく、そうですね」と軽いトーンで返答。「そうなったら最高です。あのキャラクターが大好きだし、製作チームもユニバーサルも大好きですし、スカーレットも大好きです」と、ひとまず前向きな姿勢を見せた。

「実現したらすごいですね」と語るプラットだが、復帰には一つだけ条件があるようだ。それは、新作の内容が「僕たちの前3作で語られたストーリーに敬意を払うものである必要がある」といいうこと。ゾーラ・ベネットらの新たな物語と、オーウェンらのレガシーが正しく融合する形でなければ、プラットは首を縦に振らないつもりだ。

気が早いが、もしも新シリーズが栄えれば、そこにアラン・グラント（サム・ニール）やエリー・サトラー（ローラ・ダーン）、イアン・マルコム（ジェフ・ゴールドブラム）の『ジュラシック・パーク』キャストも加わり、3世代のクロスオーバーが実現される可能性も。

ただし現在、ヨハンソンは『エクソシスト』の新作と『ザ・バットマン2』撮影を控えており、その多忙のためディズニー実写版『塔の上のラプンツェル』マザー・ゴーテル役を辞退したほど。引き続きヨハンソンを主演とするのなら、『ジュラシック』新作は今後しばらく琥珀の中かもしれない。

