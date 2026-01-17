シュガーバターの木×バレンタイン限定♡炭火ショコラがけサンド登場

バレンタインシーズンが近づくこの時期、チョコ好きさんの注目を集めるのが「シュガーバターの木 炭火ショコラがけサンド」。公式オンラインショップでは2026年1月6日(火)より受付を開始し、店頭では1月15日(木)から限定パッケージが登場します。寒い季節だけに楽しめる全面ショコラコーティング仕立ては、毎年心待ちにするファンも多い逸品。自分へのご褒美にも、贈り物にもぴったりな冬限定スイーツです♡

炭火焙煎が生む濃厚ショコラ

香ばしく焼き上げたココア生地に、なめらかなホワイトショコラをサンドし、仕上げに“炭火ショコラ”で全面コーティング。カカオ豆を炭火焙煎することで引き出された芳醇な香りとコクが特長です。

すっきりとした甘さの中に、ホワイトショコラのミルキー感とバターのコクが重なり、後を引く贅沢な味わいに仕上がっています。

バレンタイン限定の上品パッケージ

シュガーバターの木炭火ショコラがけサンド

価格：3個入626円(本体価格580円)

1月15日(木)から登場する3個入は、バレンタインシーズン限定デザイン。炭火ショコラの原料であるカカオをモチーフにした上品なパッケージは、ギフトにもぴったりです。

食べきりやすいサイズ感なので、ちょっとしたお手土産や自分用にもおすすめ。冬だけの特別感を気軽に楽しめます♪

発売日：2026年1月15日(木)～2月中旬ごろまで

販売店：シュガーバターの木各店／大丸東京店／西武池袋店／そごう横浜店／阪急うめだ店／ジェイアール名古屋タカシマヤ店／博多阪急店／JR上野駅店／JR大宮駅店／パクとモグ小田急町田店

※このほか一部姉妹店で販売する場合もあります。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

※表示の価格は参考小売価格です。

通販ラインアップ

シュガーバターの木 炭火ショコラがけサンド

価格：5個入928円(本体価格860円)／8個入1,382円(本体価格1,280円)

受付期間：2026年1月6日(火)10:00～受付中

※公式通販で3個入のお取扱いはございません。

※期間中であっても商品がなくなり次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。

冬だけの特別なご褒美ショコラ

炭火焙煎ならではの深いコクと、シュガーバターの木らしいバターの香ばしさが楽しめる炭火ショコラがけサンドは、まさにバレンタインシーズンの特別なお楽しみ。

寒い時期にしか味わえない贅沢感は、大切な人へのギフトにも、自分を甘やかす時間にも寄り添ってくれます。毎年人気の限定スイーツだからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡