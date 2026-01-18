この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カルディマニアなかべぇ」が「【カルディ】1月の新商品がすごい！節分・バレンタイン限定商品もご紹介します✨」と題した動画を公開。1月の新商品や、節分・バレンタインといった季節限定の商品を多数紹介し、その魅力を解説している。



動画では、新商品や季節限定品など、多岐にわたるアイテムが紹介された。中でも、なかべぇさんが特に注目したのは、手軽に本格的な味が楽しめる調理キットだ。最初に実食したのは、冷凍の「イイダコ炒めの素」。野菜と一緒に炒めるだけで完成する手軽さながら、なかべぇさんは「イイダコの食感が良くてとっても美味しかった。コチュジャンの甘辛さで白いご飯が進みます」とその本格的な味わいを高く評価した。



続いて紹介されたのは「北海道らーめん 味噌」。北海道産小麦粉を使用したコシのある麺が特徴で、「この麺がツルツルでコシがあって最高なんです」と絶賛。赤味噌ベースに豆板醤を加えたピリ辛のスープは、寒い季節にぴったりの一品であると紹介した。



ほかにも、春を先取りした「さくらフィナンシェ」や、きつねうどん味を再現した「おこめちっぷす」など、ユニークな新商品が目白押しだ。動画は、忙しい日の食卓を彩る一品から季節を感じるお菓子まで、カルディの多彩な商品ラインナップの魅力を伝える内容となっている。