米攻撃後のベネズエラで小中学校が新学期開始 2026年1月13日 15時58分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １２日、ベネズエラの首都カラカスの公立学校で授業を受ける生徒たち。（カラカス＝新華社記者／丁洪法） 【新華社カラカス1月13日】ベネズエラでは12日、小中学校が予定通り新学期を開始し、一部の児童・生徒がすでに登校した。3日に米国の攻撃を受けて以降、現地住民の生活は影響を受けている。１２日、ベネズエラの首都カラカスの公立学校の教室で自習する生徒。（カラカス＝新華社記者／丁洪法）１２日、ベネズエラの首都カラカスの公立学校の教室で学習する生徒たち。（カラカス＝新華社記者／丁洪法）１２日、ベネズエラの首都カラカスの公立学校で、生徒の宿題を確認する教員。（カラカス＝新華社記者／丁洪法）１２日、ベネズエラの首都カラカスの公立学校で、教科書の音読を指導する教員。（カラカス＝新華社記者／丁洪法）１２日、ベネズエラの首都カラカスの公立学校で、休み時間に遊ぶ生徒たち。（カラカス＝新華社記者／丁洪法）１２日、ベネズエラの首都カラカスの公立学校で、下校して校門を出る生徒。（カラカス＝新華社記者／丁洪法）