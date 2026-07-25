ベネズエラを襲った大地震から、24日で1カ月となりました。これまでに5300人以上の死亡が確認されていますが、被害の全容はいまも分かっていません。24日、首都カラカスでは追悼式典が開かれ、遺族や被災者らが祈りをささげました。政府はこれまでに5398人が死亡し、1万6740人がけがをしたと発表しています。行方不明者の数は公表されていません。世界銀行は、地震による直接的な物的被害を約3兆2000億円と試算しています。国連に