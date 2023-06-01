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阪神・佐藤輝明が球宴2戦連続本塁打、HRダービー決勝進出も果たす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 7月28日のオールスター第1戦で阪神・佐藤輝明が存在感を発揮した
  • 初回の先制ソロは球宴3本目で、田淵幸一・金本知憲らと並ぶ球団2位タイ記録
  • 本塁打競争でも準決勝を突破し、29日の決勝進出を決める活躍をみせた
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