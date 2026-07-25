侍ジャパン新監督に就任した井口資仁氏日テレNEWS NNN

井口資仁氏が侍ジャパン新監督に就任し、世界一奪還へ意気込みを語る

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 侍ジャパンの新監督に井口資仁氏が就任し、25日に会見を行った
  • 世界一奪還と野球振興を使命と語り、日本らしい戦いを目指す方針を示した
  • 初陣は11月のアジアプロ野球チャンピオンシップ2026となる予定である
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 当直中に性的行為 警官2人を処分
  2. 2. 家三つある あのちゃん語る事情
  3. 3. セクシー女優 入国拒否で独房へ
  4. 4. シャチがマンボウを爆発させる
  5. 5. マット窒息死「異様な中傷」も?
  6. 6. 「ジャングリア沖縄」開業から1年　売り上げ100億円を超える見通し
  7. 7. 「密会報道」三山凌輝を文春直撃
  8. 8. 最低賃金引き上げ 企業側の苦悩
  9. 9. 外国人の永住許可要件厳格化へ
  10. 10. 仮面ライダー 全146作が見放題へ
  1. 11. 胴体や頭を切断…公園などに死骸
  2. 12. 「不死身の医師」免許取り消しに
  3. 13. メルカリ 梨の盗難報道受け調査
  4. 14. 人工肛門「天然肛門よりも清潔」
  5. 15. 鳥人間コンテスト途中で競技中止
  6. 16. 高速道路でキャンピングカー横転
  7. 17. ダレノガレ 盗難支援の目標達成
  8. 18. 東京アプリ 都民へ1万円超付与
  9. 19. せいやのカラコン 売上記録更新
  10. 20. VIVANT撮影「つらかった」ロケ地
  1. 1. 当直中に性的行為 警官2人を処分
  2. 2. マット窒息死「異様な中傷」も?
  3. 3. 「ジャングリア沖縄」開業から1年　売り上げ100億円を超える見通し
  4. 4. 外国人の永住許可要件厳格化へ
  5. 5. 胴体や頭を切断…公園などに死骸
  6. 6. 「不死身の医師」免許取り消しに
  7. 7. 高速道路でキャンピングカー横転
  8. 8. 織田裕二 佐藤二朗騒動で怒りか
  9. 9. 愛知県が副首都目指すと正式表明
  10. 10. 日本人の平均寿命、前年上回る
  1. 11. 裸で女児に接近「ごめんなさい」
  2. 12. 遺体が5歳児と判明 父親の胸中
  3. 13. スクールバスに50分児童取り残し
  4. 14. 愛知の鰻店 うな重1800円で行列
  5. 15. 暴力団員がトー横で男性を誘拐か
  6. 16. 川で発見の遺体 不明5歳児と判明
  7. 17. 葬儀トラブル相談が過去最多
  8. 18. 雅子さま晴々対応 側近らは驚き
  9. 19. 70代恋人に暴行か 86歳男を逮捕
  10. 20. 南鳥島沖の泥からレアアース確認
  1. 1. GUに元マルニのデザイナー 賛否
  2. 2. 作者が秋田書店と決裂 連載中止
  3. 3. 映画ちいかわ回数が「鬼滅並み」
  4. 4. 多汗症 体質だから仕方ない？
  5. 5. 松浦勝人氏が車売却 税制に疑問
  6. 6. 「副首都構想」関連法が成立
  7. 7. 洗濯機を使っていたら「指切断」
  8. 8. 「逆効果」となる片付け行動5つ
  9. 9. 愛子さま ほかの皇族方との違い
  10. 10. 首相、内閣改造と役員人事検討へ
  1. 11. 総務省 グーグルやXなど5社指導
  2. 12. トー横「おかしい人が増えた」
  3. 13. 京都住民 産業廃棄物の山に激怒
  4. 14. 副首都の指定「年内大阪」の声も
  5. 15. 自民党、トレカ議連設立の方針
  6. 16. 過失傷害容疑 三笘薫を書類送検
  7. 17. 喉仏を巡り遺族が対立する現場
  8. 18. 「副首都法案」めぐり与野党紛糾
  9. 19. 玉木雄一郎氏「首相は国会軽視」
  10. 20. 「愛子天皇」阻止が直撃…高市内閣「支持率」暴落、「不支持」と逆転で首相も応援団も大焦り
  1. 1. シャチがマンボウを爆発させる
  2. 2. セクシー女優 入国拒否で独房へ
  3. 3. 仏「記録的熱波」で5764人が死亡
  4. 4. エプスタイン氏 機内で性虐待か
  5. 5. 「乗客の死体が散乱」凄惨な光景
  6. 6. ソウル星付き店 アリ使用で起訴
  7. 7. 入国拒否&強制送還の真相明かす
  8. 8. 露政権「戒厳令」視野に布石か?
  9. 9. 露版Amazon倉庫を狙った攻撃続く
  10. 10. あまりに安い ドバイ不動産事情
  1. 11. バーレーン イラン軍施設を空爆
  2. 12. メキシコとカナダに高額関税か
  3. 13. ヘイトクライム疑い 米NYで事件
  4. 14. 娘の入試不正 元教授に実刑確定
  5. 15. ホルムズ海峡 船員が食料不足に
  6. 16. 米軍 オマーン湾でタンカー攻撃
  7. 17. ICC カーン検察官を懲戒免職に
  8. 18. カナダAI 黒人受刑者に偏り訴訟
  9. 19. 中国副首相 AI自給へ企業に圧力
  10. 20. 新義州のGS爆発 バス乗客が犠牲
  1. 1. 最低賃金引き上げ 企業側の苦悩
  2. 2. ディズニー値上げ オワコン化か
  3. 3. 除湿か冷房か 使い分けが節約に
  4. 4. ジャングリア沖縄1年 目標届かず
  5. 5. 夫が定年 妻の扶養制度が消える
  6. 6. AI美女に課金 気づかぬまま搾取
  7. 7. ワークマン全国1位店 意外な秘訣
  8. 8. コナン映画 作中内の被害総額は?
  9. 9. 習近平 自慢のレーダー網が崩壊
  10. 10. 新米が値下がり 農家の苦境続く
  1. 11. 加給年金 年42万円の申請忘れ
  2. 12. 日本郵便 平日休業の可能性も
  3. 13. 年金15万円 公営住宅へ引っ越し
  4. 14. 経営者のスマホ 税務調査で標的
  5. 15. 「黒字化する気ある?」NHKに疑問
  6. 16. 空調ベスト エアコン節約になる?
  7. 17. 夫の隠し借金 ローン否決で露見
  8. 18. 7歳孫が帰省を拒否 まさかの理由
  9. 19. 中国客殺到の韓国 反中デモ拡大
  10. 20. コメ値下がり 農家は生産断念も
  1. 1. 最終日 楽天SALEでデジチケ人気
  2. 2. AppleとMicron メモリ調達で衝突
  3. 3. Opus 5 全AIで首位 低コスト実現
  4. 4. LGモニター広告問題 MSが改善へ
  5. 5. フジロック、本日25日は藤井風が出演　Amazonで無料配信
  6. 6. 「PDF・画像もオフライン翻訳」
  7. 7. 一夜限りの“恐怖の宴”が開催決定！『ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜』
  8. 8. もはやミラーレスいらず？Sony α7CIIと比較したDJI Osmo Pocket 4Pのズーム画質が優秀すぎる
  9. 9. 高ければ良いとは限らない！　2980円の格安ワイヤレスイヤホンが条件付きで「ちょうどいい」
  10. 10. 登録した人しか開けられない 指紋認証付きの水筒に1000ml大容量モデル登場
  1. 11. 欧州委員会がGoogleに8億9000万ユーロの制裁金、反競争的行為でデジタル市場法違反の疑い
  2. 12. DJI Osmo Pocket 4Pの「D-Log2」使いやすいISO感度はどれ？ISO100～1600までをNDフィルター使用テスト
  3. 13. 「将来登場する海賊版サイト」まで対象にしたサイト遮断命令がカナダで下される、ドメイン変更などで回避されても裁判することなく遮断可能
  4. 14. Anthropic、「Claude Opus 5」提供開始、Fable 5に迫る性能を半額のAPI料金で
  5. 15. 世界中の城や要塞をまとめて1枚の地図で確認できる「Castle Map」、131カ国・3700カ所以上を網羅
  6. 16. 「IMAXフィルムカメラ・ポップコーンボックス」TOHOシネマズで9月発売
  7. 17. カシオ、AIペットロボット「Moflin」に新色「さくら色」- 新宿高島屋で体験会も
  8. 18. これぞ万能！ Ryzen AI Max+ 395搭載のクリエイター向け2in1「ASUS ProArt PX13 HN7306EA」レビュー
  9. 19. DJI、直営店を日本の主要都市に展開することを表明　お手本はApple Storeか
  10. 20. レノボがメディカル・ヘルスケア領域のスタートアップにAI計算資源を提供。「関西 AI Hub」創設に参画
  1. 1. りくりゅうからの報告にワクワク
  2. 2. 佐野海舟がW杯回顧「実力不足」
  3. 3. ヤンキース 佐々木で雪辱を狙う
  4. 4. 麟太郎 MLB昇格前に「放出」も
  5. 5. A's新人が股間に自打球 緊急手術
  6. 6. ボジニャ コロコロ加入で合意へ
  7. 7. 大谷 限定時計をWH訪問で披露
  8. 8. 帝京・目代龍之介 熱中症で搬送
  9. 9. 危険タックルでレアル移籍破断か
  10. 10. 守田英正 ハルで新たな挑戦へ
  1. 11. 塩貝 炎上発言の真意を明かす
  2. 12. 菅野 トレード市場の目玉に浮上
  3. 13. 菅野智之が2年連続の2桁勝利
  4. 14. ユベントス 鈴木彩艶に本格接触
  5. 15. 33年ぶりセンバツ近畿勢全滅
  6. 16. 森保監督 異例の7カ月続投の裏側
  7. 17. 元関取・剣翔 引退後に50kg減量
  8. 18. 日本代表中盤4人がプレミアへ
  9. 19. ラッシング 暴言動画で大炎上
  10. 20. 佐野海舟 プレミア志望を明かす
  1. 1. 家三つある あのちゃん語る事情
  2. 2. 「密会報道」三山凌輝を文春直撃
  3. 3. 仮面ライダー 全146作が見放題へ
  4. 4. ダレノガレ 盗難支援の目標達成
  5. 5. 鳥人間コンテスト途中で競技中止
  6. 6. せいやのカラコン 売上記録更新
  7. 7. 蛍原 解散で持病3つ「全部治る」
  8. 8. VIVANT撮影「つらかった」ロケ地
  9. 9. 徳井義実 生放送に遅刻し土下座
  10. 10. 狩野英孝 歌手活動の印税告白
  1. 11. 綾瀬主演の映画 期待裏切る現状?
  2. 12. 渡邊渚「緊急搬送」に心配の声
  3. 13. 明菜さんより…金子氏の発言物議
  4. 14. 紅白出場も家賃4万5千円暮らし
  5. 15. 佐藤栞里、所の言葉に大号泣
  6. 16. AKB48の過酷「上下関係」に騒然
  7. 17. 元アイドルOL 世界的バズの経緯
  8. 18. 石原さとみのイケメン夫が規格外
  9. 19. 1投稿で150万円の賠償 示談成立
  10. 20. 「VIVANT」に兄妹揃う? 驚きの声
  1. 1. 東京アプリ 都民へ1万円超付与
  2. 2. セブン、商品の自主回収を発表
  3. 3. 夫を「パパ」と呼ぶ元カノの子
  4. 4. 妻の半数超「平日はひとりで」
  5. 5. 夫が不倫相手と別れ話へ 妻戦慄
  6. 6. 目線に困る 女子大生の美貌反響
  7. 7. 40代の夏服 NGファッション3選
  8. 8. 【漢字クイズ】「瓜破」はなんて読む？読めたらすごい大阪府の地名！
  9. 9. 激しい濡れ場を…波乱万丈の女優
  10. 10. 189万奪われる…巧妙すぎる手口
  1. 11. 「怠けるな」怒鳴る義母に復讐
  2. 12. 小1までに9割開始そろばんに注目
  3. 13. 40代妻が目をつけた意外な収入源
  4. 14. 老け見え回避 NGな眉メイク3選
  5. 15. パパがいなくて好都合?娘の本音
  6. 16. エリートアイドルに敗北の歴史
  7. 17. 「別れたい」いい女の選択肢9つ
  8. 18. のん 13年ぶり連ドラ復帰のワケ
  9. 19. 黒田茜 niko and...リネン推し
  10. 20. 毎日30回 運動嫌いでも−5キロ