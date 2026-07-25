野球日本代表「侍ジャパン」の新監督に就任することが発表された井口資仁氏（51）が25日、会見に臨んだ。元メジャーリーガーが指揮を執るのは史上初となる。井口新監督は「侍ジャパンは球界最高の選手たちが集まります。その才能を最大限に引き出し、日本らしい緻密さ、粘り強さ、そして挑戦する姿勢を世界に示していきたいと思っております」と決意を口にした。【写真を見る】侍ジャパン・井口資仁新監督「日本を引っ張って」メジ