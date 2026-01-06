西武からポスティングシステムでアストロズに移籍が決まった今井達也投手（27）が5日（日本時間6日）、本拠ダイキン・パークで入団会見に臨んだ。

来年3月に行われるWBCについても言及した。「WBCに出るか」と米メディアに問われた今井は「今のところ、出る予定はないです」と言い切った。「忙しいというだけですね、とにかく。1年目なので、もちろん家族のこともありますし、優先順位というか…。もちろん家族を守っていかないといけないですし、そういったことを優先していった上で、今回は出る方向ではないということです」と説明した。

アストロズのチームカラーの橙色のネクタイ、スーツ姿で登場した今井。メディア、関係者を含め約50人、テレビカメラ8台の前での会見で、背番号45のユニホームを身にまとうと笑顔も浮かんだ。第一声は「What’s up Houston. I’m Tatsuya Imai」と英語であいさつ。さらにワールドチャンピオンを目指す準備はできている。行くぞ、ヒューストン！本当にありがとうございます」と続けた。

今井はアストロズと3年総額5400万ドル（約84億7800万円）で契約合意。出来高を含め最大6300万ドル（約98億9100万円）で、1、2年目のシーズン後にオプトアウト（契約破棄）条項が付く異例の契約となっている。今オフ、ア軍は5年連続2桁勝利の先発左腕バルデスがFAとなり、先発投手は補強ポイントだった。昨年、ポストシーズン（PS）進出が8年連続でストップしたが、直近9年間で7度の地区優勝を誇るアストロズにとって4年ぶり3度目の世界一へ、今井が重要なピースとなる。