¤Ê¤¼¡È¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤À¤±¤¬¹ÈÇò¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡É¤Î¤«¡© ¡È¿À7¤Ê¤Î¤ËÍîÁª¡É¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥É¥í¾Â¤ÎÎ¥º§ÁûÆ°¡×¤È¡ÖÆ±À³Ãæ¤ÎÇ¯¾åIT¼ÒÄ¹¡×
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼20Ç¯¤ÎAKB¤Î¿À¡¹¤¬¹ÈÇò¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤Ï²¿¤ä¤é¥ï¥±¤¢¤ê¤Ç¡¢Â¿Ë»¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Ï¤¢¤ë·×²è¤òÎý¤ê¡¢¿À¤Ê¤é¤Ì¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ïºâ¥Æ¥¯¤ËÌ´Ãæ¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¥Þ¥ëÈë¥¨¥Ô¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÎ¥º§ÁûÆ°¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤ê¡Ä¡×ÉÔÎÑºÊ¤È¤·¤Æ¡ÈÂçÃÀ¤¹¤®¤ëÇ¨¤ì¾ì¡É¤ËÄ©¤ó¤À¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
AKB48ºßÀÒÅö»þ¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¡©Ê¸éº½Õ½©
»Ø¸¶è½Çµ¤Ï¡È¿À7¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¹ÈÇò½Ð¾ì¡É
¡¡¿À7°Ê³°¤Ç¡¢¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ø¸¶è½Çµ¤ÈÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡£»Ø¸¶¤ÏºßÀÒÃæ¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òºÝÎò¤òÊó¤¸¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤ÎHKT48¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢¶ìÏ«¤òÎÈ¤ËÇç¤¤¾å¤¬¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òÀÊ´¬¡£
¡Ö°ì»þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¤¿¤¬¡¢23Ç¯°Ê¹ß¡¢»Ø¸¶¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¤¬¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï4Ç¯Â³¤¤¤¿¡ØÄ¶ÌµÅ¨¥¯¥é¥¹¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì¡Ë¤â½ªÎ»¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¡Ë
¡È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½÷²¦¡É¤Î¾Î¹æ¤³¤½¼º¤Ã¤¿»Ø¸¶¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡×¡Ö¡âME¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
¡Ö¡áLOVE¤Ïº£Ç¯TikTok¤¬¥Ð¥º¤ê¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¡£º£¤äÇµÌÚºä48¤Ê¤É¤ÎºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ºâ¥Æ¥¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡¢·ø¼Â¤Ê°ìÌÌ¤â¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Ë¡¢¸Ä¿Í²ñ¼Ò¤ÎÌ¾µÁ¤ÇÅÔÆâ¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó2Éô²°¤ò¸½¶â°ì³ç¹ØÆþ¡£¤¤¤º¤ì¤â20ÖÁ°¸å¤ÎÃ±¿ÈÍÑ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Åê»ñÌÜÅª¤Î¹ØÆþ¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤¬²¼Íî¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ìÉô²°¤ò3500Ëü±ß¤ÇÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¼Ò°÷¡Ë
¡¡º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬13Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÇ®°¦¥¹¥¯¡¼¥×¤òÊó¤¸¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÇÐÍ¥¤Î¸¤»ôµ®¤¢¤Ä¾æ¤Ò¤í¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸·Ï¡Ë¤Ç¤Î¶¦±é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¸¤»ô¤Ï¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¡È¤µ¤·¤³¥Õ¥¡¥ó¡É¤Ç¡¢¿ä¤·º§¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¡×¡ÊÊÌ¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡ÈÌ¤Íè¤Ï¤½¤ó¤Ê°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É»Ø¸¶¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢¿À7¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¹ÈÇò½Ð¾ì¼Ô¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤À¡£
¤Ê¤¼¡È¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤À¤±¤¬¹ÈÇò¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡É¤Î¤«
¡¡¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ²Â©¤¹¤ë¡£
¡¡19Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢ÍâÇ¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Þ¥¶¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¼ÄÅÄ¤À¤¬¡¢
¡Ö22Ç¯¤ËÉ×¤È¤ÎÊÌµï¤È¡¢Î¥º§Ä´Ää¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¸¶°ø¤Ï¼ÄÅÄ¤ÎÃËÀ´Ø·¸¤È¤µ¤ì¡¢Áê¼êÃËÀ¤È¤Î¿ÆÌ©¤ÊLINE¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤äÉ×¤«¤éÉÔÎÑ¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¤ëÀ¸¡¹¤·¤¤²»À¼¤¬¥Í¥Ã¥È¤ËÎ®½Ð¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊÌ¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¼ÄÅÄ¤ÏÉÔÎÑ¤ò´°Á´ÈÝÄê¡£Î¥º§Ä´Ää¤ÏÅ¥¾Â²½¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢23Ç¯3·î¤ËÆÍÇ¡¡¢±ßËþÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÁûÆ°¸å¤Ï»Å»ö¤¬·ã¸º¤·¤¿¼ÄÅÄ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÉÔÎÑºÊÌò¤ËÄ©Àï¡£ÂçÃÀ¤ÊÇ¨¤ì¾ì¤ò±é¤¸¡¢Âç¤¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥µ¥à¥Ç¥¤¡×¤¬ÇË»º¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢
¡ÖÆÈÎ©¸å¤â½÷Í¥¶È¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤º¡¢º£Ç¯¤â±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¼ÄÅÄ¤ò»Ù¤¨¤ëÇ¯¾åIT¼ÒÄ¹
¡¡¹ÈÇò¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤ØÊÖ¤êºé¤¯¤Ë¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ê¥³¤ò¾å¤«¤é»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢24Ç¯9·î¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Ç®°¦¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤¿Ç¯¾åIT¼ÒÄ¹¤ÎËãÌî¹Ì»Ê»á¡Ê46¡Ë¤À¡£
¡Öº£¤â´Ø·¸¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±À³Ãæ¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£ºÆº§¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÄÅÄ¤Î½÷Í¥¶È¤Ïº£¤¬¾¡Éé»þ¡£¡ØÇ¯Æâ¤Ë·ëº§¤«¡Ù¤È¤ÎÊóÆ»¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¼ÄÅÄ¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡20Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄÈà½÷¤¿¤Á¡£¤¤Ã¤ÈÎÞ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ¡Ë