¡¡¶¦»ºÅÞ¤¬¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤È¼ÒÌ±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢ÊÝ¼é¿§¤Î¶¯¤¤¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¡ÖÃæÆ»Ï©Àþ¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¸½¾õ¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤ì¤¤¤ï¤ÏÆÈ¼«Ï©Àþ¤òÊø¤µ¤º¡¢¼ÒÌ±Æâ¤Ë¤â¶¦»º¼çÆ³¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬º¬¶¯¤¤¡£3ÅÞ¤Î²¹ÅÙº¹¤¬Ëä¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÀ¯¸¢¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦³Î¤«¤Ê¶¦Æ±¤¬É¬Í×¤À¡×¡£¶¦»º¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï26Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎJRÍ³ÚÄ®±ØÁ°¤Ç¼ÒÌ±¤ÎÊ¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¤È°ì½ï¤Ë³¹Æ¬±éÀâ¤·¤¿¡£¡Ö·³³ÈÈ¿ÂÐ¡×¤Ç¤Î¶¦Æ®»ÑÀª¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢Ï¢·È¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¹çÆ±¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ï¶¦»º¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¶¦»º¤Ï¡¢¤ì¤¤¤ï¤Ë¤âÀÜ¶á¡£18Æü¤Ë»³ÅºÂóÀ¯ºö°Ñ°÷Ä¹¤È¤ì¤¤¤ï¤ÎÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¹ñ²ñÆâ¤ÇÂÐÃÌ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£»³Åº»á¤Ï·ûË¡²þÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤òÃµ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÀÐ»á¤Ï¡ÖÆÈ¼«¤Ç¤ä¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÒÌ±¤ÎÊ¡Åç»á¤ÏÂ¾ÅÞ¤È¤ÎÏ¢ÂÓ¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤À¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¶¦»º¤ÎÅÞÀª³ÈÂç¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤ÎÄñ¹³´¶¤¬¤¢¤ê¡Ö¶¦»º¤Î´ú°õ¤Î²¼¤Ç¤Ï·ë½¸¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¡£