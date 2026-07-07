中国メディアは、中国軍がきのう発射したミサイルについて、射程1万キロ以上の新型ミサイル「巨浪3」である可能性が極めて高いと報じました。【映像】中国の軍事パレードの様子尾崎リポート「きのうのミサイル発射について、中国メディアも大々的に報じています。環球時報は、『三位一体、陸海空を基盤とする核戦力がさらにレベルアップしている』と見出しを付け、大きく取り上げています」中国共産党系の機関紙「環球時報」は