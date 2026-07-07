中国軍が6日に発射したミサイルは、アメリカ本土を射程に収める新型ミサイル「巨浪3」の可能性が極めて高いと中国メディアが伝えました。中国海軍が6日に原子力潜水艦から発射したミサイルについて、中国共産党系の新聞「環球時報」は、新型の潜水艦発射型戦略ミサイルの「巨浪3」である可能性が極めて高いとする軍事専門家の見解を伝えました。「巨浪3」は2025年9月の軍事パレードで初めて公開され、推定射程は1万km以上とされ、