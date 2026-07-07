南シナ海での軍事演習中に航行する中国人民解放軍海軍の原子力弾道ミサイル潜水艦（ロイター）東スポWEB

中国の潜水艦発射型ミサイル試射、台湾有事を念頭に米国をけん制する狙いも

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 中国人民解放軍が太平洋公海上へSLBMの試射に成功したと発表した
  • 射程1万キロ超の「巨浪３」とみられ、米本土を射程に収めるとされる
  • 台湾有事での米軍介入を念頭に置いた核抑止力の誇示との見方が強い
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