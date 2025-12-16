ビッグボーイ『ロブスターグリルフェア』開催、フランス産ロブスターを使った濃厚グラタンが登場

ハンバーグ&ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」の計167店舗では、12月18日から『ロブスターグリルフェア』を開催する。

『ロブスターグリルフェア』では、フランス産ロブスターを使用した濃厚なグラタンを提供する。単品販売(税込1,639円)のほか、ビッグボーイの看板商品と盛り合わせた「ロブスター&大俵ハンバーグ」(税込2,409円〜)など、多彩なメニューを取りそろえる。

ビッグボーイ・ヴィクトリアステーション「ロブスター&大俵ハンバーグ(150g)」

グラタンに使用するフランス産ロブスターは、ぷりっとした弾力と濃厚な旨みが特徴。ウニやマッシュルームの風味を感じられるウニグラタンソースとエダムチーズをあわせ、オーブンで焼き上げている。香ばしいロブスターと、濃厚でクリーミーなソースは相性抜群だという。

〈『ロブスターグリルフェア』メニュー(価格表記は税込)〉

◆「ロブスター 単品」1,639円

ビッグボーイ・ヴィクトリアステーション「ロブスター(単品)」

◆「ロブスター&大俵ハンバーグ(150g/200g/250g)」

･ハンバーグ150g(2,409円)

･ハンバーグ200g(2,519円)

･ハンバーグ250g(2,739円)

「ロブスター&大俵ハンバーグ」※写真の大俵ハンバーグは200g

◆「ロブスター&黒毛和牛サーロイン(80g)」3,399円

ロブスター&黒毛和牛サーロイン(80g)

◆「ロブスター&手ごねハンバーグ(150g)」2,145円

ロブスター&手ごねハンバーグ(150g)

◆「ロブスター&グリルチキン(200g)」2,189円

ロブスター&グリルチキン(200g)

◆「ロブスター&みすじステーキ(150g)」2,959円

ロブスター&みすじステーキ(150g)