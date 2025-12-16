ビッグボーイ『ロブスターグリルフェア』開催、フランス産ロブスターを使った濃厚グラタンが登場
ハンバーグ&ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」の計167店舗では、12月18日から『ロブスターグリルフェア』を開催する。
『ロブスターグリルフェア』では、フランス産ロブスターを使用した濃厚なグラタンを提供する。単品販売(税込1,639円)のほか、ビッグボーイの看板商品と盛り合わせた「ロブスター&大俵ハンバーグ」(税込2,409円〜)など、多彩なメニューを取りそろえる。
ビッグボーイ・ヴィクトリアステーション「ロブスター&大俵ハンバーグ(150g)」
グラタンに使用するフランス産ロブスターは、ぷりっとした弾力と濃厚な旨みが特徴。ウニやマッシュルームの風味を感じられるウニグラタンソースとエダムチーズをあわせ、オーブンで焼き上げている。香ばしいロブスターと、濃厚でクリーミーなソースは相性抜群だという。〈『ロブスターグリルフェア』メニュー(価格表記は税込)〉
◆「ロブスター 単品」1,639円
ビッグボーイ・ヴィクトリアステーション「ロブスター(単品)」
◆「ロブスター&大俵ハンバーグ(150g/200g/250g)」
･ハンバーグ150g(2,409円)
･ハンバーグ200g(2,519円)
･ハンバーグ250g(2,739円)
「ロブスター&大俵ハンバーグ」※写真の大俵ハンバーグは200g
◆「ロブスター&黒毛和牛サーロイン(80g)」3,399円
ロブスター&黒毛和牛サーロイン(80g)
◆「ロブスター&手ごねハンバーグ(150g)」2,145円
ロブスター&手ごねハンバーグ(150g)
◆「ロブスター&グリルチキン(200g)」2,189円
ロブスター&グリルチキン(200g)
◆「ロブスター&みすじステーキ(150g)」2,959円
ロブスター&みすじステーキ(150g)