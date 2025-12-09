穿くと「普通のパンツに戻れない」矛盾しないパンツの選び方





「ラクしてキレイ」は矛盾しない。ワイドパンツの新名品

スタイルよく見えることは大前提。そのうえで穿き心地がよく、動きやすく、どんな靴にも合わせやすい。そんな理想をかなえる「新・名品ワイドパンツ」を選抜。スウェットらしくない心地いいものや脚を長く見せるハイウエスト、縦に柔らかく流れるような美シルエットまで。ヒールに頼らずともスタイルUPがかなう選りすぐりの一本をご紹介。







「スウェットらしくない」黒のスーパーワイド

スエットパンツは当然、部屋着っぽく見えないことが第一条件。すそをしぼっていない、直線的なワイドシルエットを選び、ONタイムにも穿ける優雅なリラックス感へシフト。厚手でボリュームが増すぶん、華奢なブーツで足元はすっきりと。 黒スエットパンツ／ジャーナルスタンダード







「太すぎない」ハリのあるスラックス



どんなときもキレイな直線を維持できるハリをそなえたフランネル素材と、くっきりと入ったセンタープレスが相まって、すらっとキレのいい脚線をメイク。深めの2タックで太ももまわりにゆとりをもたせ、ギャップでウエストはきゅっと締まって見える計算高いシルエット。 グリーンパンツ ／グラフペーパー







1年中穿けてどんな服にも似合う名作デニム

キレイ色も映える、淡い色落ちとゆるすぎない直線美。色落ち＆ダメージも、ゆるすぎない直線シルエットやハイウエストによって女性らしく穿けるデニム。股上も深めなのでヒップまわりを締めつけず自然に脚長バランスを演出。 ダメージデニムパンツ「HW CRASH LOOSE STRAIGHT」 ／MOUSSY







