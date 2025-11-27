【BOOK☆WALKER 年間ランキング2025】 11月27日 発表

ドワンゴは、総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」にて、2024年10月21日から2025年10月20日までの電子書籍販売数に基づく「BOOK☆WALKER 年間ランキング2025」を発表した。

本ランキングは、「総合ランキング」と10のカテゴリ別ランキングを含む、全11部門で構成されている。総合ランキングでは、コミックス累計発行部数3,200万部を突破した「葬送のフリーレン」が首位を獲得。BOOK☆WALKERの上半期・年間ランキングにおいて、同一シリーズが5連覇を達成したのは今回が初めて。

2位は、アニメ放送時に複数回日本のXでトレンド入りを果たし話題となった「その着せ替え人形は恋をする」がランクイン。カテゴリ別ランキングの＜少女・女性マンガ＞部門では、「薬屋のひとりごと」が1位を獲得した。こちらも、同部門において、同一シリーズが4連覇を飾るのは今回が初となる。

総合、＜ラノベ・新文芸＞部門では、受賞作の作者・編集者コメントもあわせて公開されている。

「電子書籍ストアBOOK☆WALKER 年間ランキング2025」概要

発表日時：11月27日（木）

発表部門：全11部門を発表

・総合ランキング

・カテゴリ別ランキング（少年・青年マンガ、少女・女性マンガ、ラノベ・新文芸、女性ラノベ・新文芸、文芸・小説、実用・ビジネス、同人誌・個人出版、BL、TL、R18）

┃総合ランキング TOP10

1位 「葬送のフリーレン（14）」

（少年サンデーコミックス／小学館）マンガ

累計発行部数3,200万部超。BOOK☆WALKER上半期・年間ランキング史上初の5連覇を達成。

【受賞コメント】

年間1位を頂き、心より感謝申し上げます。

フリーレン達の旅路を末永く見守っていただけますと幸いです。（原作：山田鐘人）

昨年に引き続き1位ありがとうございます！

これからも絵で素敵な世界を届けられるよう頑張ります。（作画：アベツカサ）

「その着せ替え人形は恋をする 14巻」

（ヤングガンガンコミックス／スクウェア・エニックス）マンガ

完結15巻が大きな話題となり、上半期ランキングより順位を一つ上げ2位にランクイン。

【受賞コメント】

昨年の総合3位に続いて、今年は2位を頂戴しまして本当にありがとうございます。

作品も無事に完結しまして、より一層作品を手に取って頂きやすいかと思います。

海夢と新菜による「着せ恋」の世界に是非触れ合って頂ければ幸いです！

（ヤングガンガン編集部 担当編集者）

3位「片田舎のおっさん、剣聖になる～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～ 7」

（ヤングチャンピオン・コミックス／秋田書店）マンガ

シリーズ累計800万部を突破。TVアニメ放送により話題となった同名の原作ノベルのコミカライズ版。

【受賞コメント】

年間3位ありがとうございます。刊行の間が空きがちですが、それでも多くの応援をいただける皆様のおかげです。（漫画：乍藤和樹）

年間ランキング3位、ありがとうございます！ これからも「おっさん」をぜひご贔屓に！（原作著者：佐賀崎しげる）

年間3位ありがとうございます！ 今後もベリル達の活躍を見守って頂けますと幸いです。（原作イラストレーター：鍋島テツヒロ）

4位～

4位 「転生したらスライムだった件（28）」（月刊少年シリウス／講談社）マンガ

5位 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか20」（GA文庫／SBクリエイティブ）ライトノベル

6位 「異世界迷宮でハーレムを(11)」（角川コミックス・エース／KADOKAWA）マンガ

7位 「呪術廻戦 30」（ジャンプコミックスDIGITAL／集英社）マンガ

8位 「異世界おじさん 13」（MFC／KADOKAWA）マンガ

9位 「メダリスト（12）」（アフタヌーン／講談社）マンガ

10位 「【推しの子】 16」（ヤングジャンプコミックスDIGITAL／集英社）マンガ

ラノベ・新文芸部門 TOP3

1位「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか20」

（GA文庫／SBクリエイティブ）

シリーズ累計2000万部突破。GA文庫大賞初の≪大賞≫受賞作である本作が、2021年間ランキング以来約4年ぶりの年間ランキング1位獲得。

【受賞コメント】

20巻の大台に乗ってなお、こういった表彰台に立てるのは本当に光栄です。引き続き読者の皆さんに楽しんで頂けるよう頑張ります！（著者：大森藤ノ）

2位「ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編12.5」

（MF文庫J／KADOKAWA）

シリーズ累計発行部数1080万部を突破。来春TVアニメ第4期の放送も控える人気作。

【受賞コメント】

ランクインありがとうございます。「よう実シリーズ」は2年生編が終わり、ついに3年生編に突入。ますます盛り上がる本シリーズ、ぜひぜひ応援くださいませ。（MF文庫J編集部）

3位「負けヒロインが多すぎる！ 8」

（ガガガ文庫／小学館）

昨年のTVアニメ放送により人気が加速し、紙書籍が複数回重版。2期放送も決定した注目作。

【受賞コメント】

去年に引き続き、今年もたくさんの方に読んでいただきありがとうございます！

今後もマケインらしい順位をとれるよう、全力で頑張ります！（著者：雨森たきび）

各カテゴリ別ランキング 1位作品

＜少女・女性マンガ＞部門：1位「薬屋のひとりごと 15巻」

（ビッグガンガンコミックス／スクウェア・エニックス）

中世の東洋を舞台に「毒味役」の少女が宮中で起こる難事件を次々に解決する痛快ミステリー。「少女・女性マンガ」部門初となる4連覇を達成。

＜女性ラノベ・新文芸＞部門：1位「サイレント・ウィッチ IX 沈黙の魔女の隠しごと」

（カドカワBOOKS／KADOKAWA）

気弱で臆病だけど最強。引きこもり天才魔女が正体を隠し、王子に迫る悪をこっそり裁く痛快ファンタジー。「女性ラノベ・新文芸」部門4連覇を達成。

＜文芸・小説＞部門：1位 「わたしの幸せな結婚 九」

（富士見L文庫／KADOKAWA）

シリーズ累計発行部数900万部を突破の人気シリーズ。大ヒットとなった実写映画は興行収入28億円を突破した。

※その他、特設サイトでは、少年・青年マンガ、実用・ビジネス、同人誌・個人出版、BL、TL、R18のランキングも発表されている。

(C)BOOK WALKER