¡Ú¡÷cosme¥Ù¥¹¥³¥¹2025¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î¡í¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¡í¤¬2Ç¯Ï¢Â³1°Ì¡ª¹ó½ë¤ÇÌÓ·êÇº¤ßµÞÁý¤¬ÇØ·Ê¤Ë
¥³¥¹¥á¤äÈþÍÆ¤ÎÁí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î19Æü¤Ë¡Ö¡÷cosme¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¡¢¡÷cosme¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥¯¥Á¥³¥ß¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢À¸³è¼Ô¤¬»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÉ½¾´¤¹¤ëº£²ó¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¡Ê½¸·×ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï24Ç¯11·î1Æü¤«¤é25Ç¯9·î30Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£
5ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÁí¹çÂç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¥³¥¹¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡10°Ì¤«¤é½ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï4¤Ä¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥×¥Á¥×¥é¤«¤é¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤É¤ì¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè10°Ì¡§¥¸¥§¥Î¥×¥Æ¥£¥¯¥¹ ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¥ª¡¼¥é ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡¿SK-II
30Ç¯°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¸¦µæ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Àè¿Ê¤Î¸¦µæÊ¬Ìî¤òÍÑ¤¤¤¿¿·¤¿¤Ê¸¦µæÀ®²Ì¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤¿¡¢ÌôÍÑÈþÇòÈþÍÆ±Õ¡£
SK-IIÆÈ¼«¤Î¥Ô¥Æ¥é¤äÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡¢¥Ó¥µ¥Ü¥í¡¼¥ë ¥×¥í¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¿·Ê£¹çÀ®Ê¬¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È ¥ª¡¼¥é ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢30ml¤Ç2Ëü2000±ß¡£
Âè9°Ì¡§¥Ï¥¤¥É¥é EX ¥Þ¥¹¥¯¡¿¥ë¥ë¥ë¥ó
¥Ï¥¤¥É¥é¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥É¥é EX ¥Þ¥¹¥¯¡×¡£¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÃÆÎÏ¡¦Æ©ÌÀ´¶¡¦¤Ä¤ä¤á¤¤Î¤¢¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¯¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢7ËçÆþ¤ê¤Ç880±ß¡£
Âè8°Ì¡§¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Ö¥é¥·EX¡¿¥í¡¼¥¸¡¼¥í¡¼¥¶
¶ËºÙÁ¡°ÝÌÓ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¶Ë¾å¤ÊÈ©¤¢¤¿¤ê¤Î¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥·¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤¤ì¤¤¤ËÈ©¤Ë¤Î¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï2200±ß¡£
Âè7°Ì¡§¥Ç¥å¡¼¥¤¡¼¥á¥ë¥È ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼¡¿RMK
Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¡¤ó¤À¥Ä¥ä¤ÈÈ¯¿§¤Î¤è¤µ¡¢¿§¥Ä¥ä¤Î¤â¤Á¤Þ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼¡£¤¯¤¹¤ß¤òÈë¤á¤¿¥«¥é¡¼¤ÇÈ©¤Ê¤¸¤ß¤âÎÉ¤¯¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥£¥ë¤¬3080±ß¡¢¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼¥±¡¼¥¹¤¬1100±ß¡£
Âè6°Ì¡§¥Ï¥ó¥ª¡¼¥ë¥Ö¥í¥¦¥«¥é¡¿rom&nd
¼«Èý¤ÈÆëÀ÷¤ß¤¬¤è¤¯¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹Èý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤ÊÌÓÎ®¤ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢9g¤Ç1210±ß¡£
Âè5°Ì¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥á¥é¥·¥ã¥ó¥×¡¼&EX¥â¥¤¥¹¥È¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È £Æ£Ï£Ò £Ä£Á£É£Ì£Ù £Ä£Á£Í£Á£Ç£Å¡¿THE ANSWER
²Ö²¦100Ç¯¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¸¦µæ¤«¤é¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢ÈþÈ±5ÂçÉ¬¿ÜÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó(ÍÓÌÓ)¡¢¥»¥é¥ß¥É¦Á(¥Ó¥¹¥á¥È¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥¢¥ß¥É¥¤¥½¥É¥³¥µ¥ó)¡¢¥ê¥ó¥´»À¡¢¥é¥Î¥ê¥ó»éËÃ»À¡¢»éËÃ»À¥°¥ê¥»¥ê¥É¦Á(¥ª¥ê¡¼¥Ö²Ì¼ÂÌý)¤òÇÛ¹ç¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ç¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤"ÅÉ¤êÀö¤¤"¤ò¿ä¾©¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡£
Âè4°Ì¡§¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á ¥»¥é¥à¡¿¥é¥ó¥³¥à
²óÉü²Ê³ØÈ¯ÁÛ¤Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¡£¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬¹Í¤¨¤ë8¤Ä¤ÎÈþÈ©Í×ÁÇ¡Ê¥Ä¥äµ±¤¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤ÌÓ·ê°õ¾Ý(¤¦¤ë¤ª¤¤¡¢ÌÓ·ê¤ÎÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤È©¤Î¤³¤È)¡¢¥Ï¥êÃÆÎÏ¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¡¢¤¯¤¹¤ß¥ì¥¹(´¥Áç¤Ë¤è¤ë)¡¢½À¤é¤«¤µ¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤´¥Áç¾®¤¸¤ï(´¥Áç¤Ë¤è¤ë¾®¤¸¤ï¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤¹¤ë/¸úÇ½É¾²Á»î¸³ºÑ) ¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¥á¡Ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ³ð¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ³«È¯¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢30ml¤Ç1Ëü2430±ß¡£
Âè3°Ì¡§¥ë¡¼¥¹ ¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¿¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ
È©¤Î¾å¤Ç¸÷¤òÄ´¹ç¤·¡¢ÁÇÈ©¤½¤Î¤â¤Î¤òÈþ¤·¤¯Ì¥¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢¾åÉÊ¤ÇÀ¡¤ó¤À»Å¾å¤¬¤ê¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¶Ë¾å¤Î¥·¥ë¥¯¥¿¥Ã¥Á¤ÇÈ©¤Ë¤È¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ö¸÷¤ÎÄ´¹ç¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òºÎÍÑ¡£ÆâÂ¦¤«¤éµ±¤¯¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤È©°õ¾Ý¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢20g¡Ê¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï16g¡Ë¤Ç6270±ß¡£
Âè2°Ì¡§¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥Ñ¥Õ £²£Ð¡¿¥í¡¼¥¸¡¼¥í¡¼¥¶
¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥ê¥¥Ã¥É¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Á´¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ñ¥Õ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤²¤ä¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï638±ß¡£
Âè1°Ì¤Ï¥Ç¥Ñ¥³¥¹µé¤Î¼Á¤ÎÎÉ¤µ¤È¹á¤ê¤Ê¤É¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à
Áí¹çÂç¾Þ¡§¥¹¥¥ó¥¯¥ê¥¢ ¥¯¥ì¥ó¥º ¥ª¥¤¥ë ¥¢¥í¥Þ¥¿¥¤¥×¡¿¥¢¥Æ¥Ë¥¢
¡Ö@cosme¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¤Ç¤âÁí¹çÂç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¥¢¥Æ¥Ë¥¢¤Î¡Ö¥¹¥¥ó¥¯¥ê¥¢ ¥¯¥ì¥ó¥º ¥ª¥¤¥ë ¥¢¥í¥Þ¥¿¥¤¥×¡×¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁí¹çÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤¬Ç¯´Ö¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£
º£Ç¯¤Ç26²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö@cosme¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¤â¡¢Ï¢Â³¤ÇÁí¹çÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Æ¥Ë¥¢¤ò´Þ¤á¤Æ4¾¦ÉÊ¤Î¤ß¡£17Ç¯¤È18Ç¯¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥ª¥Ú¥é ¥ê¥Ã¥×¥Æ¥£¥ó¥ÈN¡×°ÊÍè¤Ç¤¹¡£
¡÷cosme¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î¹ó½ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÌÓ·êÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¡¢"ÌÓ·ê¡¦³ÑÀò¥±¥¢"¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£Ä¹¤¯½ë¤¤²Æ¤Ë¡¢¼¾ÅÙ¤ä´À¤Ë¶¯¤¤¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢¥ª¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥¢¥Æ¥Ë¥¢¤Î¾¦ÉÊ¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Î¡Ö¹Ó¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö´¥Áç¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ä¤Ã¤Ñ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥ª¥¤¥ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤òÊ§¤·¤ç¤¯¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¤¬¡¢½é²ó¹ØÆþ¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ë¡¢·ÑÂ³»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ë¾®É¡¤ä³ÑÀò¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¥¯¥Á¥³¥ß¤«¤é¡¢¿·µ¬¹ØÆþ¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÀ®¸ù¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁí¹ç¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢²Æ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢"²óÉü"¤ä"ºÆÀ¸"¤Î¥ï¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥é¥ó¥³¥à ¥¸¥§¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á ¥»¥é¥à¡×¤ä¡Ö¥ë¥ë¥ë¥ó ¥Ï¥¤¥É¥é EX ¥Þ¥¹¥¯¡×¤â¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤ä½ë¤¤¤È¤¤Î¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êø¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥Ä¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬39.8¡ó¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¥Ä¡¼¥ë¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢È©Åö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ë¡¼¥º¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¥í¡¼¥¸¡¼¥í¡¼¥¶¤¬Áí¹ç2°Ì¤È8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
µÏ¿ÅªÌÔ½ë¤¬Â³¤¡¢½ë¤¤Æü¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î²Æ¡£¤½¤ó¤Ê²Æ¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤ê¤½¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö¡÷cosme¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤ÎÁí¹ç½ç°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô
Written by: ²ÃÆ£¤ß¤º¤Û