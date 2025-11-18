東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、Ｇモンスター、アジアＱがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、Ｇモンスター、アジアＱがS高

18日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数102、値下がり銘柄数476と、値下がりが優勢だった。



個別ではグリーンモンスター<157A>、アジアクエスト<4261>、ビーマップ<4316>、免疫生物研究所<4570>がストップ高。クラウドワークス<3900>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、博展<2173>、技術承継機構<319A>、ムービン・ストラテジック・キャリア<421A>、オンコリスバイオファーマ<4588>など11銘柄は年初来高値を更新。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス<4419>、シルバーエッグ・テクノロジー<3961>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、ジンジブ<142A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>がストップ安。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＲＯＸＸ<241A>、アスカネット<2438>、ユナイテッド<2497>、Ｓｃｈｏｏ<264A>など51銘柄は年初来安値を更新。フルッタフルッタ<2586>、Ｒｅｂａｓｅ<5138>、サイバーソリューションズ<436A>、Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>、ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ<5888>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

