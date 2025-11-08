森香澄、なえなのらが所属する芸能事務所「ｓｅｊｕ」が８日に公式サイトを更新し、２０歳未満での飲酒が発覚したとして、同日付で所属女優の今森茉耶（１９）とのマネジメント契約を解除したと発表した。サイト内の今森のプロフィルページも既に削除され、ＳＮＳも非公開アカウントに変更されている。

今森は「ミスマガジン２０２３」でグランプリに輝き、２４年の映画「こころのふた〜雪ふるまちで〜」で映画デビュー。現在放送中のテレビ朝日系「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜・午前９時２０分）にもブラックの一河角乃役で出演している。

＜事務所コメント全文＞

この度、弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、２０歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました。

弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました。

本件により、日頃より弊社および所属タレントをご支援くださっているファンの皆様ならびに関係各所の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、深くお詫（わ）び申し上げます。

弊社では本件を厳粛に受け止め、所属タレントへのコンプライアンス教育および管理体制の一層の強化に努め、再発防止に取り組んでまいります。