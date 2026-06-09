タレントでフリーアナウンサーの森香澄が、浮気の境界線について持論を明かす場面があった。【映像】森香澄が語る浮気の境界線6月9日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第7話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人