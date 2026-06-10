タレントの森香澄が明かした、結婚相手の条件が話題となっている。本人の収入事情と照らし合わせると、意外にも低いハードルにも見えるのだが……。「森さんは、6月9日におこなわれた婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（ABEMA）の合同取材会で、結婚相手に求める条件として、年齢は25歳から40歳、身長165cm以上、清潔感があり、情緒が安定しているなどを列挙しました。そして、希望年収を1000万円と答えたのです」