猫が大の字でびよーんとのびをして…？まるで自慢の手袋模様をみんなに見せてくれているかのようなほほえましい光景は39万7千回を超えて表示され、2万5千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：床で大の字になって伸びをしていた猫→『おてて』をみると…】

のびポーズで個性爆発

X（旧Twitter）アカウント『@fuchan0606』に投稿されたのは、2021年6月6日生まれのシャムトラの女の子「ふぅ」ちゃんが、床で大きくのびをしている様子です。この日、飼い主さんがふと見てみると、ふぅちゃんがおなかを上に向けて大の字になり、バンザイのポーズを取っていたのだそうです。

ふぅちゃんは、両方の手だけが真っ黒な模様なので、まるで黒い手袋をはめているように見えるのだとか。そんなかわいらしいチャームポイントを世界に披露するかのように、力一杯両手を伸ばしていたといいます。のびをするだけでこんなにも魅力的なふぅちゃんの姿は、見る人の心をつかんで離しません。

気ままな姿が愛らしい

おしゃべりでちょっぴりわがまま、そしてお転婆さんだというふぅちゃんですが、飼い主さんにはとても甘えん坊な一面も見せてくれるのだそうです。ふぅちゃんは、飼い主さんの手にスリスリするとそのまま手を枕に寝てしまうこともあるとのこと。ふぅちゃんのリラックスしている表情を見ていると、こちらまで眠くなってきそうです。

かわいくてお茶目なふぅちゃんの日常の姿は、これからもたくさんの人々に癒しと元気を届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@fuchan0606』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「黒手袋がめっちゃかわいいですね！」「『隙ありー！』とおなかにタッチしても良いですか？w」「おててを見せてくれてありがとうね」「へそ天かわいい！」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@fuchan0606」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。