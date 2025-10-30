自分らしい色を楽しむ♡アツギの新ブランド「アツギカラーズ」レッグウェアコレクション登場

アツギが2025年秋冬シーズンに新ブランド「Atsugi COLORS／アツギカラーズ」をスタート。全8型・27色の豊富なカラーバリエーションで、自分らしい個性を脚もとから楽しめるレッグウェアブランドです。オンラインショップでは10月3日（金）より販売を開始♡季節の装いを鮮やかに彩る、新しい“色の楽しみ方”を提案します。

アツギ の新ブランド「アツギカラーズ」誕生

ファッションのアクセントとなる“脚もとの色”にフォーカスした新ブランド「アツギカラーズ」がデビュー。全8型・27色展開で、レッグウェアを主役にしたコーディネートが叶います。

スタイリスト監修のコーディネート特集も公開中で、気になるカラーをどう取り入れるか迷っている方にもぴったり。自分らしさを表現できるカラータイツやソックスが勢ぞろいです。

レッグウェア 全8型・27色のラインアップ

25デニールカラーシアータイツ

25デニールカラーハイソックス

80デニールカラータイツ

「アツギカラーズ」では、軽やかな透け感が魅力の《25デニールカラーシアータイツ》（全13色／880円）、脚を美しく魅せる《25デニールカラーハイソックス》（全7色／660円）、発色の良い《80デニールカラータイツ》（全14色／990円）など、多彩なカラーバリエーションを展開。

レース柄

ダブルフィッシュネット柄

さらに、華やかな《レース柄》（4色／1,210円）や立体感のある《ダブルフィッシュネット柄》（4色／1,210円）など、遊び心あるデザインも登場。

裏起毛フェイクカラータイツ

ダブルニットソックス

シャギーソックス

オンライン限定では、裏起毛仕様の《フェイクカラータイツ》（3色／2,200円）や、発熱糸を使った《ダブルニットソックス》（6色／1,980円）、あたたかみのある《シャギーソックス》（7色／1,980円）など、防寒もおしゃれも楽しめるラインアップが揃います。

サイズはS～L、M～L、L～LL、ソックスは22～25cm、23～25cmまで幅広く対応。どんなスタイルにもフィットします。

「Atsugi COLORS／アツギカラーズ」は、レッグウェアを通じて自分らしさを表現できる新しいスタイルを提案します。

毎日の装いに合わせて色を変えれば、気分もぐっと前向きに。どんな日も“わたしらしい”カラーで、心まで軽やかに彩ってみませんか？