ケンシロウ、期間工の「100万円インパクトはマジでデカい！」と断言 アイシンvsトヨタ&派遣徹底比較
YouTube「即日入寮チャンネル」のケンシロウ氏が、「【2025年最新版】アイシン期間工っていつお金もらえるの？リアルすぎる収入推移」と題し、アイシンの期間工と派遣、さらにトヨタ期間工との収入推移を徹底比較した情報を公開した。動画内では、視聴者からの「アイシン機関行版も知りたい」とのリクエストを受け、転職に悩む人々のために最新のお金事情を明かしている。
まずケンシロウ氏は、「全国から応募が殺到しており、採用ハードルはかなり高くなっています」とアイシン機関工の人気ぶりを解説。時給1500円へのアップや100万円の入社祝い金など魅力的な待遇を示しつつ、「1ヶ月目に関しては時給1500円で換算すると32万円。祝い金を加えると初月72万円。半年で310万円超え」と具体的な数字をもとにリアルな収入推移をシミュレーション。「半年間でいただける給料は300万円を超える。かなりお金持ちになった気分になるんじゃないかな」とそのインパクトを語った。
一方で「半年以降がちょっと弱いんですよ、実は」「2年目になると年収は110万ほど下がり、438万円」と、最初の一年で高収入を得られるものの長期になるほど利点が薄れていく現実的な側面も指摘。その上で「100万円のインパクトはマジでデカい。これを続けられてる愛心本体の方にも本当にすごいなと思います」と賞賛を送った。
派遣についても比較し、「時給2000円・月収42万円の高収入。ただし祝い金がないので初年度は期間工に劣るが、2年目以降は派遣の方が軍配が上がる」と明快に整理。「長期で考えている方に関しては派遣の方がいいかもしれない。数百万単位で変わってくるお話になります」と長期就業者へのアドバイスも添えている。
さらにトヨタ期間工との比較にも触れ、「初年度はやっぱりアイシンが強いが、2年目以降ではトヨタに軍配が上がる」と両者の違いを整理。「仕事内容も違うので、トータルで見て判断してほしい」と視聴者へ選択のポイントを訴えた。
最後は、「皆さんのご意見・ご要望は動画作りに直結しますので、ぜひコメント欄にお寄せください。今日の動画が参考になった方はぜひ高評価・チャンネル登録も忘れずに」と締めくくり、今後も実践的な転職・収入情報を発信していく姿勢を見せた。
