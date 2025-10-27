山本由伸にスネルが見せた“笑顔”に反響

ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板し9回1失点で完投勝利をマークした。試合後、山本がチームメートからのハイタッチに応える中、ブレイク・スネル投手と“生み出した”光景や表情にファンが注目。「素敵な2人だなぁ」と話題を集めている。

先発した山本は初回に無死一、三塁のピンチを背負うも2三振を奪うなど無失点。3回に犠飛で同点に追いつかれたが、3回2死からは1人の走者も許さない完璧な投球で、前日に11得点を挙げた強力ブルージェイズ打線を封じた。9回105球、8奪三振、4安打1失点。エースの風格漂う内容で、ドジャースに1勝目をもたらした。

1人で投げきり勝利に貢献した山本をナインが出迎えるなか、スネルは満面の笑みで右腕とハイタッチを交わした。山本も白い歯を見せ笑顔で応じ、球団は公式X（旧ツイッター）でその瞬間を捉えた1枚を投稿。ポストシーズンで活躍を続ける左右両エースの“素敵な一瞬”をファンに届けた。

2人の微笑ましい光景にファンもSNSで反応。「よくやった、弟よの涙 はい」「スネちゃまのこの潤む瞳……」「スネル『yama お前ほんとすげ〜な』由伸『兄貴のカタキを取っといたんで、第5戦はやっちゃって下さいよ」「さすが俺の弟だ！って顔w よちは最高の癒しですね」「定期のカップル激写です」「兄貴、やったでぇ おぅ、上出来や」「感動した……！ スネちゃまの澄んだ瞳が胸熱。素敵なふたりだなぁ」などと大喜利状態になりつつもコメントを寄せていた。

スネルと山本の仲の良さはよく知られており、ベンチで会話する場面も多い。ワールドシリーズ第1戦で敗戦投手となったスネルの無念を、後輩の山本がしっかりと果たし、対戦成績を1勝1敗のタイとした。（Full-Count編集部）