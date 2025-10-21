辻希美、三男・幸空（こあ）くんの手作りキャラ弁公開「再現度高い」「遊び心がすごい」の声
【モデルプレス＝2025/10/21】タレントの辻希美が10月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。三男・幸空（こあ）くんの手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳元モー娘。手作りキャラ弁公開
辻は「今日はこあが遠足でお弁当でして今話題の？トゥントゥントゥンサーフールのスパムおにぎりにしてみた笑」とし、TikTokなどで話題のキャラクター・トゥントゥントゥンサーフールを意識した弁当を公開。キャラクターの特徴である大きな目や鼻が見事に再現されており、ほかにも唐揚げや肉団子も詰まっていた。
この投稿にファンからは「再現度高い」「トゥンサーフール選ぶのセンス良すぎ」「遊び心がすごい」「素敵なお弁当」と反響が寄せられている。辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、手作り弁当公開
◆辻希美の手作り弁当に反響
