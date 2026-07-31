モデル兼金融OLとして活動する「SAO」こと荒木佐保里さん。毎日の「日課」として行っていたXの投稿をきっかけに、ある日突然“世界的有名人”になった女性だ。投稿は現在9000万近くのインプレッションを記録し、フォロワーが一気に急増。「パラレルワールドにいるような感覚でした」と語るSAOさんだが、いったいどんな投稿が話題を呼んだのか。【画像】SAOさんを世界的な有名人に押し上げたポストはこちらから。何気ない内容だが