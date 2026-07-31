“AIによる視聴”で再生数稼ぎいまや、ほとんどの人がYouTubeのショート動画を見たことがあるだろう。ごく短時間で満足感が得られて、すぐに次の動画が再生されるため、気づけばかなりの時間を消費してしまう。Instagramのリール動画やTikTokもそうだが、ショート動画は現代人に時間を大量に消費させるものの１つとなっている。「ショート動画」と呼ばれるものは、もとになった長尺の動画があり、見る人が多そうな部分だけを切り抜