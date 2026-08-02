白い部屋の椅子が映し出される。やがて1人の女性が現れ、腰を下ろすと、落ち着かない様子で周囲に視線を向けた。その映像に重ねられていたのは、「もうすぐ元夫になる人について。今知ったんだけど、あの人、小児性愛者だったみたい」という一文だった。【写真を見る】「彼女は亡くなったの？」死後拡散され続ける、2200万回再生の告発映像7月11日、アメリカ・オクラホマ州で活動していたインフルエンサーのサラ・ダフィー（Ti