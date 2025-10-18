まさに一撃必殺だった。

阪神・佐藤輝明「メジャー準備」に余念ナシ…現時点で契約金76億円、来オフは最大121億円まである

17日のセ・リーグCSファイナルステージ第3戦。阪神の佐藤輝明（26）が初回の1死一、二塁の好機でDeNAの先発・ケイの初球、外角スライダーを捉えてバックスクリーン左に先制3ラン。これが決勝打となり、3連勝で日本シリーズ進出を決めた。先発した高橋遥人が八回途中無失点の好投を見せた中、試合を決定づける一打といっても過言ではない。

今季のサトテルは、生え抜きではあの掛布雅之以来となる「40本塁打、100打点」をクリア。ポストシーズンでもその勢いは止まりそうにない。

大きな飛躍を遂げた長距離砲について、ロッテ、西武OBで名球会会員の山崎裕之氏は「この日の3ランは、昨夏の本塁打がフラッシュバックしました」と、こう続ける。

「2024年8月4日、横浜スタジアムでのDeNA戦で、同じくケイの外角直球をバックスクリーン右に運んだ。打った球種は違えど、力みなくインパクト重視でヘッドを生かして打てていた。その頃にはすでに打撃のコツを掴み、力任せに振り回さなくても打球が飛ぶことを理解していたのではないか。佐藤は今季、ボール球を振らなくなった上に、7〜8割程度の力感でスイングすることを心がけていると聞く。

上半身の力に頼りすぎず、下半身主導で体をうまく回転させて最短距離でバットが出てくれば、体の近くまでボールを呼び込める。低めのボール球の変化球にもバットが止まるし、上手く拾ってセンターから逆方向に単打を打つなどの応用もきく。佐藤は昨年、二軍落ちを経験するなど苦労していたが、昨夏の成長が今季の飛躍に繋がったと見ています」

そのサトテルは、ドジャースの大谷翔平の打撃を参考にしているという。

「大谷はメジャー移籍後、ボールをより正確に捉えるために、ノーステップ打法に変えた。そうした大谷の打撃をマネできるかどうかは別問題として、高みを目指してやっているからこそ、大谷の打撃を参考にしようとしているのでしょう。ともあれ、打者にとって最も重要なのは下半身です。昨今はツーシームなどの動きが小さい変化球が多くなったこともあり、打者は操作性を高めようと、軽いバットを使うケースが増えている。

小さな変化に対応するには、よりボールを引き付けて打つ必要があるとはいえ、バットを軽くすることでかえって、下半身を鍛えることがおざなりになっている選手が多い。本来は足、腰、膝も含めてしっかりと鍛え、瞬発力も高めることで、下半身の捻り、回転でバットを振ることが肝要です。大谷にしても、ソフトバンクの近藤健介にしても、それができるから安定して打つことができる。下半身を強化すれば守備や走塁にも生きる。佐藤ももちろん、足腰を鍛えていると思うが、将来的にメジャー挑戦を視野に入れているならなおさら、下半身の重要性を忘れず、鍛錬を重ねて欲しいと思います」

とは、前出の山崎氏。

25日に開幕する日本シリーズでも、パの王者を圧倒するパワーを見せつけることができるか。

ところで、佐藤輝はどんな家庭で育ったのか。日刊ゲンダイで毎秋恒例「ドラフト家庭の事情」（2020年版）で、佐藤輝の父・博信さんに話を聞くと、「佐藤家三代の夢」や「プロ野球選手になるべく親子が覚悟を決めた瞬間」など、赤裸々に語ってくれた。

